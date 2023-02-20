Украина должна завершить дело, за которое погибла Небесная Сотня и победить в войне, – Порошенко

Ровно 9 лет, как произошел этот трагический день. Это были дни начала войны, дни, когда Украина понесла первые большие потери, в войне за Независимость, которая продолжается и сейчас.

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Об этом написал Петр Порошенко в День Героев Небесной Сотни.

"Ровно 9 лет, как произошел тот трагический день. Тогда мы противостояли промосковской диктатуре. Это были дни начала войны, это были дни, когда мы понесли первые большие потери, а о других мы тогда даже в страшных снах не догадывались. Но уже тогда мы увидели настоящие, наполненные кровью глаза соседа", – пишет пятый президент.

Порошенко отмечает, что до конца нашей жизни Украина будет вспоминать тех героев, которые шли на пули беркута.

"Мы будем вспоминать тех парней и девушек, которые погибли. Мы будем помнить тех палачей, которые отдавали приказы и навсегда запомним тех ублюдков, которые эти приказы выполняли", – отмечает Порошенко.

"Наша задача завершить дело, начатое всей Украиной. Завершить дело, за которое погибла Небесная Сотня. Мы победим в этой войне, войне за нашу Независимость. Слава Украине. Вечная память Героям", – написал Петр Порошенко.