Украина должна объединить весь мир против безумного маньяка Путина, – Порошенко

Петр Порошенко напомнил о событиях годичной давности и подчеркнул: как и тогда, сегодня Украине нужно западное оружие и внутреннее единство. Он также призвал направить все ресурсы для достойного обеспечения военных.

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Об этом лидер фракции "Европейская солидарность" написал на своей странице в Facebook.

"Оглядываясь на год назад, я и сегодня готов подписаться под каждым словом. Да, мы должны объединить весь мир против сумасшедшего маньяка Путина, цель которого уничтожить Украину как государство и установить контроль над Европой. Мир без Путина станет намного лучше", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил, что Украине нужно больше оружия для победы Вооруженных сил Украины.

"Мы должны поддержать украинского военного и предоставить достойное денежное обеспечение. Ведь перед ними стоит задача наступления и вытеснения российских войск с территории Украины", – констатирует Петр Порошенко.

Лидер фракции отметил, что Украине нужны эффективные убийственные санкции против России и трибунал для Путина. И, конечно, членство Украины в НАТО.

"Если у нас будет единство внутри страны, если весь цивилизованный мир безоговорочно нам будет помогать, война может закончиться уже в этом году. Нашей победой", – отметил Петр Порошенко.