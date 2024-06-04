Уклоняющие готовы платить до 20 тысяч долларов, чтобы незаконно уехать из Украины, – Андрей Рубель

Обычно уклоняющие платят за возможность уехать из страны несколько тысяч долларов. До 18 мая сумма в среднем составляла 4-5 тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов.

Об этом в интервью рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

"Пожалуй, наиболее распространенный способ – это плыть через Тису. Кто-то доплывает, кто-то – нет. Но схем очень много", – отметил Рубель.

По его словам, в основном к функционированию разных схем причастны жители приграничных регионов. Они находят клиентов, желающих незаконно пересечь границу. Уклоняющие добираются до точки, которую им указывают, а дальше их перевозят хорошо ориентирующиеся местные знают границу, знают, где нет пограничников и, банально, переводят их лесом или перевозят через границу. Кто-то доходит – это факт. Многих задерживает полиция или пограничная служба.

"Но рядом с жителями приграничных территорий есть криминальный мир, который тоже пытается зарабатывать на этом. Буквально пару недель назад мы задержали "криминальных авторитетов", участвовавших в "сходке" трех конкурирующих кланов, которые решали вопрос о перераспределении сфер преступного влияния и контроля за группами, занимающимися незаконной переправкой лиц через границу", – добавил начальник Департамента стратегических расследований.

Он также отметил, что все схемы, априори, – незаконны, но их условно можно разделить на нелегальные и те, которым придают вид законности. Если о незаконных, то в этом случае мы говорим о пересечении через границу вне официальных пунктов пропуска. К примеру, в гидрокостюмах или лодке через реки, лесополосами, или, как были случаи, делают тайники в фурах и переправляют там мужчин призывного возраста.

Во втором случае – злоумышленники незаконно организуют законные основания для выезда. То есть, за деньги женят мужчин на женщинах с инвалидностью или на тех, которые имеют троих и более детей, трудоустраивают на стратегические предприятия и оформляют им командировки, или на предприятия водителями, занимающимися международными перевозками, будь то в какие-то общественные организации, или же способствуют в получение групп инвалидности через ВЛК и МСЭК и т.д.

Всего с начала 2024 года по материалам Департамента открыто 161 уголовное производство в отношении 519 человек по факту незаконной переправки через границу. 155 фигурантам (40 - внесение сведений в систему "Путь") сообщено о подозрении, в суд направлено 50 обвинительных актов (12 - система "Путь") в отношении 114 человек (30 - система "Путь").