Указ Зеленского о 'миллиарде деревьев за три года' выполнили на 5,8%

Осенью 2021 года в Украине высадили почти 58 миллионов деревьев по программе "Зеленая страна". Программа действует согласно указу президента Владимира Зеленского, который он подписал летом.

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец на пресс-конференции отметил, что таким образом программу выполнили на 5,8%, передает "Укринформ". В общей сложности она предусматривает высадку миллиарда деревьев за три года.

На первом месте по темпам высадки деревьев, по его словам, Житомирщина, где посеяли 14,2 миллионов сеянцев. Далее следует Волынская область – 5 миллионов. В Киевской области посадили около 4,5 миллиона сеянцев.

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6,6 миллиона сеянцев были посажены на землях территориальных общин, отметил Болоховец. В то же время чиновник добавил, что программу удастся выполнить в указанные сроки. В 2022 году, по его словам, в планах агентства высадить не менее 300 миллионов сеянцев, а в 2023 – 330.

Для этого планируют открыть еще девять современных семено-селекционных заводов. Один такой уже работает в Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным сайта экологической инициативы "Маштабное озеленение Украины", по состоянию на начало ноября программа Зеленского была выполнена на 3,5% – взорвано более 35 миллионов деревьев.