Указ Зеленского о высадке 1 млрд деревьев выполнили на 3,5%: в каких регионах ситуация хуже всего

В начале лета президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому в стране должны высадить один миллиард деревьев. На начало ноября программа выполнена на 3,5% - высажено более 35 миллионов деревьев.

Согласно данным сайта экологический инициативы "Масштабное озеленение Украины", в рамках программы Президента "Зеленая страна", за 3 года должны высадить 1 миллиард новых деревьев. На данный момент выполенена лишь небольшая доля запланированного – всего высажено 35 миллионов 453 тысячи деревьев.

Абсолютным лидером по количеству высаженных деревьев оказалась Житомирская область с 12,7 миллионами новых деревьев. Также результат в миллионах измеряется на Волыни – 3,2 млн деревьев, во Львовской области – 2,3 миллиона, в Киевской области – 2 миллиона деревьев и в Черниговской – 2,3 миллиона.

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При этом три области даже не перешагнули отметку в 100 тысяч высаженных деревьев. Аутсайдерами по выполнению программы озеленения оказался юг Украины. В Херсонской области посадили всего 19 тысяч деревьев, в соседней Николаевской – 46 тысяч, а на Одесчине – 54 тысячи растений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.

К тому же, в прошлом году объем незаконной вырубки леса увеличился почти в семь раз – до 118 тысяч кубометров.