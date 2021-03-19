Ухудшение ситуации с COVID-19: СНБО отправил письма главам общин

Главы громад всех областей Украины, в которых за последние две недели значительно ухудшилась эпидситуация, начали получать письма от аппарата СНБО. Их целью является информирование громады о реальной ситуации с COVID-19 на их территориях.

Об этом сообщает ZN.UA. В письме за подписью замсекретаря Алексея Соловьева, содержится просьба провести заседания местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На заседаниях руководители громад должны обсудить введение дополнительных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на сдерживание роста распространения COVID-19. Затем по итогам заседаний главы громад должны будут сообщить в СНБО о принятых решениях.

На сегодняшний день разослано 15 таких писем. В списке на их получение, согласно данным СОТА, – 71 громада, количество новых случаев заболевания в которых стремительно увеличивается.

Так, например, в Деражненской сельской громаде (Ровенская область) с населением 6349 человек на 14 марта заболевших коронавирусом было уже 1103 человека. За две недели прирост новых случаев здесь составил 89,19%. В Рокитнянской громаде (Киевская область) новых случаев –1449 (прирост – 13,3%). В Белецкой сельской громаде (Тернопольская область) с населением 10965 человек – прирост составляет 1000% (502 заболевших за две недели).

Условия адаптивного карантина, указанные в постановлении Кабмина, предполагают введение красных зон в случае достижения определенного эпидпорога по всей области. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, правительство до сих пор не внесло изменений в условия.

Однако, как указывается в письмах от аппарата СНБО, частью 3 ст. 6 Кодекса гражданской защиты Украины установлено, что координацию деятельности соответствующих органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций осуществляют местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые могут создаваться в районах, городах, громадах и даже на отдельных предприятиях. Независимо от решений правительства, они имеют право предпринимать действия, расширяя комплекс мер, направленных на защиту населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 19 марта, в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.