Люди часто скаржаться на погану пам’ять. Мовляв, роки уже не ті і “старість не радість”. Та далеко не завжди погіршення когнітивних функцій мозку пов’язане з віком. Часом варто дещо підлікуватися, або покращити стиль життя і в голові знову проясниться. Нижче наведу приклади найчастіших причин послаблення пам’яті та можливі шляхи корекції подібних станів.

Збій у роботі щитоподібної залози

Незважаючи на те, що гормони щитоподібної залози не відіграють ключових ролей у роботі нашого мозку, багато людей відзначають порушення пам’яті при збої функціонування щитовидки. Особи з низькими рівнями тиреоїдних гормонів (гіпотериозом) можуть мати порушення пам’яті та концентрації. Науковці із Трініті Коледжу в Дубліні спостерігали зменшення об’єму гіпокампа у дорослих із тривалим нелікованим гіпотериозом. Подібні зміни є незворотними, тому важливо вчасно виявляти гормональні порушення і виправляти медикаментозно. Річ у тім, що на ранніх етапах такий стан ефективно лікується і когнітивні навички можна суттєво покращити. Зверніться до свого сімейного лікаря щодо діагностики та, за необхідності, подальшого лікування.

Депресія

Часто люди, які страждають від депресії або мають біполярний розлад скаржаться на те, що їм стає важче пригадувати інформацію. Навіть йдеться про автобіографічні спогади. Захворювання призводять до порушення нейральних шляхів, що залучені у формування різних видів пам’яті. Крім того, тривалі періоди стресу у повсякденному житті сприяють підвищенню рівня кортизолу в мозку. Як наслідок, нервові клітини втрачають синапси (мости між нейронами) і людині стає важче запам’ятовувати інформацію. Але ця історія має світлий бік, – пам’ять можна покращити, підлікувавши хворобу.

Прийом деяких медичних препаратів

Якщо віднедавна ви помітили у себе послаблення пам’яті, то ліки, які ви приймаєте – найперше на що варто звернути увагу. Наприклад, трициклічні антидепресанти призводять до розладів когнітивних навичок. Це такий собі побічний ефект препаратів і виробники мають зазначати його в інструкції.

Такі речовини як Ксанакс, Валіум та Атіван блокують ділянку мозку, яка відповідає за перенесення інформації з короткострокової у довгострокову пам’ять. Тому їх краще не вживати під час навчання або стажування.

Антигістамінні, знеболювальні та снодійні засоби також негативно вплинути на пам’ять. Якщо ви щось подібне помітили, то зверніться до лікаря, можливо, він зможе прописати вам інші ліки.

Дефіцит вітаміну В12

Достатня кількість вітаміну В12 у раціоні дозволяє підтримувати ваші еритроцити та нервові клітини здоровими. Крім того, цей вітамін є дуже важливим під час ділення клітин, адже бере участь у формуванні ДНК. Його дефіцит може призводити до погіршення пам’яті та анемії.

У зоні ризику знаходяться люди старшого віку, адже для них характерне порушення всмоктування цього вітаміну в тонкому кишковику. Також від дефіциту можуть потерпати вагітні жінки, люди із такими порушеннями травлення, як целікалія і хвороба Крона. Вегани та вегетаріанці мають вживати В12 у вигляді біодобовки, адже вони не можуть отримати достатню кількість цього вітаміну із продуктів тваринного походження (м’яса, риби, яєць, молочних продуктів).

Якщо ви переймаєтеся тим, що ваш раціон може провокувати погіршення пам’яті, зверніться до сімейного лікаря аби пройти діагностику рівня В12 в крові. Це допоможе визначити чи потрібно вам додатково приймати вітамін у капсулах.

Паління

Якщо ви палите щонайменше протягом останніх кількох років, можливо сигарети стали причиною порушення ваших когнітивних функцій, зокрема пам’яті. Група науковців із Університетського коледжу Лондона дослідила вплив паління на когнітивні функції 7 000 чоловіків та жінок середнього віку. Вони виявили, що курці мають гіршу пам’ять у порівнянні з людьми, які не палять. Ба більше, чоловіки мають гірші прояви послаблення когнітивних функцій мозку, ніж жінки. Ще одне дослідження свідчить про те, що навіть пасивні курці можуть мати проблеми із пам’яттю. Річ у тім, що шкідливі речовини, які містяться у сигаретному димі, сприяють потоншенню зовнішнього шару головного мозку – кори, що і відповідає за когнітивні навички людини. У нормі вона потоншується з віком, але куріння значно прискорює цей процес, тому відмова від сигарет може подовжити ясність вашого розуму.

Менопауза

З роками яєчники жінки виснажуються та припиняють виконувати свою функцію. Як наслідок, у тілі знижується кількість виробленого естрогену безпосередньо перед менопаузою, а потім його рівень трішки стабілізується. Дослідження свідчать про те, що в цей період у жінок дещо погіршується пам’ять. Із остаточним настанням менопаузи вона поступово відновлюється. Результати чотирирічного дослідження науковців із Каліфорнії свідчать про те, що жінки під час пременопаузи гірше вчаться та запім’ятовують інформацію, ніж після настання, власне, самої менопаузи.

Крім того, наявність так званих “гарячих припливів” під час менопаузи також є тривожним дзвіночком, адже чим більше їх має жінка, тим гірше у неї з когнітивними здібностями. Це тимчасовий стан, який ніяк не уражає мозок і все відновиться як тільки гормони заспокояться. Головне зберігати спокій та чекати.

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