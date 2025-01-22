'Уехали из здания за мгновение до его разрушения': история спасательницы из Мариуполя вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

С первых дней полномасштабной войны Наталья с семьей вынуждена была жить в бомбоубежище пожарной части Мариуполя. Там они вместе с 300 гражданскими скрывались во время ожесточенных боев в городе. Сейчас семья живет в Днепре, в модернизированном доме общежития. Комнату они получили в рамках проекта Ямариуполь. Жилье", участие в обустройстве которого принимал Фонд Рината Ахметова. Наталья признается: тронут этой помощью до глубины души, ведь новый дом дарит его семье чувство защиты и уверенности в завтрашнем дне.

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События 2022 женщина вспоминает с болью в сердце. Тогда ее муж работал спасателем, а она была в надежде и заботилась о маленьком сынишке. Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова Наталья рассказала, что самым трудным было для нее видеть, как война сказывается на ее ребенке. Из-за стресса мальчик начал заикаться.

Решение уехать из Мариуполя принималось тяжело, и именно это спасло семье жизнь. Семья эвакуировалась из пожарной части за считанные минуты до расстрела. И даже несмотря на ужасы, пережитые в родном городе, Наталья мечтает вернуться домой.

"Я родилась в городе Мариуполь и хочу домой. Я хочу, чтобы все закончилось и мы забыли это как страшный сон. Я хочу, чтобы наши детки не росли под звуки сирен. Я хочу, чтобы в нашей стране больше никогда такого не было", – говорит Наталья.

Смотрите историю по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером Ямариуполя. Фонд создает комфортные условия для проживания, а именно обустраивает зоны совместного пользования: кухни, коворкинги, прачечные, холлы и детскую комнату. Первые социальные общежития, организованные в рамках проекта Ямариуполь. Жилье", появились в Днепре. Следующим городом, подхватившим эту важную инициативу, стал Киев. В столице Фонд Рината Ахметова планирует создать комфортные условия проживания для более чем 200 семей мариупольцев.