Ударные ''птички'' эффективно работают: Тарнавский рассказал о боях на Авдеевском направлении и показал эффектные кадры. Видео

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. По расположению врага эффективно работают ударные "птички".

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский показал эффектные кадры работы ВСУ. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Наши ударные птички эффективно работают на Авдеевском направлении", – отметил командующий.

Тарнавский добавил, что российские оккупанты пытаются окружить город, поэтому активно используют артиллерию и авиацию по всей территории. Однако все попытки захватчиков отражаются украинскими защитниками.

"Все задачи на этом направлении четко выполняются командирами и воинами. Слава Украине!" – подчеркнул Тарнавский.

Стоит отметить, что ранее украинские защитники под Авдеевкой в Донецкой области уничтожили российский ЗРК "Бук". Отличную операцию проделали с помощью дрона-камикадзе.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко нанесли урон российским оккупантам в небе. 10 апреля они сбили вражеский вертолет Ми-24. Потери враг понес на Авдеевском направлении.

Оккупационные войска России продолжают нести большие потери на войне в Украине. Только в течение прошлой недели армия РФ могла потерять около Авдеевки Донецкой области около 4 тыс. своих оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты откровенно похвастались ударом по многоэтажному жилому дому в Авдеевке Донецкой области. Военное преступление они пытаются оправдать тем, что якобы целились по надзорному пункту Вооруженных сил Украины.