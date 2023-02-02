Ударит мороз до 13 градусов: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Украине на следующей неделе (6-12 февраля) ожидается морозная погода как ночью, так и днем. Похолодание принесет воздух с севера, но 12-13 числа погода снова начнет меняться и можно надеяться на потепление.

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Таким прогнозом 2 февраля поделилась Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, в комментарии "РБК-Украина". По ее данным, вполне вероятно, что улице станет холодать уже в конце текущей семидневки (до 5 числа).

Это связано с тем, что наша страна окажется в поле повышенного давления. "Поэтому начнутся прояснения, и ночью это приведет к дополнительному охлаждению", – объяснила эксперт.

В начале новой недели морозы уже будут стабильными. Кроме того, 5-6 февраля ожидается небольшой снег.

Самое низкое значение, которое ожидается на территории Украины в этот период, это от -8 до -13 градусов ночью (в Карпатах – до -18). Днем по стране будет в среднем от -1 до -7 градусов.

Настоящая зимняя погода продлится ориентировочно до 12-13 февраля, после чего "можно надеяться на изменение ситуации" и "повышение температуры", сказала Голеня.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Владимир Деркач ранее заявлял, что в феврале-2023 тенденция к переменчивой погоде сохранится, несколько дней холода будет сменять относительно теплая, как для этого времени года, погода.

– В Украинском гидрометцентре сообщали, что в нашей стране в феврале среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса.

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