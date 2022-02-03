Удар оккупантов по КПВВ 'Гнутово': украинского воина спасло удостоверение и жетон. Фото и видео

На Донбассе 2 февраля утром российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника на пункт въезда и выезда "Гнутово" боеприпас. Гранатометный выстрел ВОГ-17 взорвался возле украинского военнослужащего.

Штаб ООС в Facebook обнародовал новое видео, на котором видно сам взрыв. Также боец Государственной пограничной службы с позывным "Лев" рассказал, что от ранения его спас жетон и удостоверение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Солдат рассказал, что осколок от снаряда попал в него, пробил паспорт, но остановился на удостоверении и жетоне.

В ООС уточнили, что оккупанты 2 февраля сбросили на КПВВ выстрел ВОГ-17, использовав для этого беспилотник.

Также отмечается, что за этот день было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Кроме пропускного пункта, враг стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов по позициям ВСУ в районе Талаковки.

Украинские военные открывали ответный огонь. В этот день обошлось без потерь со стороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки – 1 февраля – террористы также дважды нарушали режим прекращения огня.