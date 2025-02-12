'Учим высвобождать травмирующие эмоции': как психологи Фонда Рината Ахметова помогают детям пережить последствия войны

Фонд Рината Ахметова на системной основе помогает детям из незащищенных социальных категорий: ребятам, пережившим травмы и потрясения из-за войны. Психологическая поддержка детей является одним из ключевых направлений работы Фонда. Для этого квалифицированными психологами разработан ряд программ и методик детской реабилитации. Все они реализуются во время "Блогера Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова.

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"В своей работе мы опираемся на обучение детей технику исцеления. Это обработка травматического опыта, поиск ресурсов на проживание этого опыта. Для этого используются сеансы арт-терапии – рисунок, работа с песком, работа с пластилином, написание историй. Также для детей устраивают психологические игры", – рассказывает Ольга, психология Фонда.

Особое значение имеет психосоциальная реабилитация – это общение со сверстниками и взаимодействие в группах, которое происходит во время перемен "Блогер Кэмп", организованного Фондом Рината Ахметова. Такая активность позволяет детям понять, что они не одни в своих переживаниях. Психологи подчеркивают, что в процессе восстановления эмоционального состояния детей в Кемпе ключевой упор делается также и на работе с телом. Двигательные и расслабляющие упражнения помогают снизить напряжение и преодолеть стресс, вызванный войной.

"С детьми мы делаем много очень телесных упражнений, именно через тело мы можем высвобождать очень травмирующие эмоции, которые застряли в нашем теле", – объясняет Людмила, психологиня Фонда.

Важной частью работы психологов является научить детей самостоятельно преодолевать стресс и справляться с тревожностью. С этой целью психологами Фонда Рината Ахметова был разработан уникальный путеводитель психологической самопомощи "Время заботы о себе". Это практическое руководство содержит упражнения и советы для детей, которые помогают им в игровой форме восстановить эмоциональное равновесие и постепенно обрести уверенность в завтрашнем дне.

Загрузить руководство можно по ссылке.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В общей сложности за 20 лет в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"