Ученые заявили о рекордном изменении климата на Земле: температуры беспрецедентно высоки

В последние несколько сотен лет климат на Земле стал меняться рекордными темпами, намного быстрее чем до этого за тысячи лет. Ученые опасаются, что данный темп повышения температур не даст шанс живым организмам приспособиться к переменам.

Как написал журнал Nature, со ссылкой на исследование, которое возглавила Джессика Тирни, доцент Аризонского университета, температуры на планете сейчас в историческом разрезе – беспрецедентно высоки и ничто не указывает на замедление их роста. Свои выводы ученые основывают на исследовании изменений климата на планете за последние 24 тысячи лет.

Реконструкцию произошедшего за столь длительный период ученые смогли сделать, собрав сотни образцов осадочных пород, состоящих из панцирей морских организмов, которые скапливались со времен последнего ледникового максимума. Собрав их специалисты измерили доли изотопов кислорода в разных их слоях. Кроме того, они выяснили, как много в них магния и кальция, а также других органических молекул.

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Это помогло определить, при какой температуре воздуха и солености мирового океана сформировались эти породы.

"Полученные данные помогли точно установить, каким был климат на планете 24 тысячи лет назад и как он все это время менялся", – сказала Тирни.

Она отметила, что исследование помогло понять, что после последнего наступления ледников на Евразию и Северную Америку, на протяжении последних 12 тысяч лет температуры на Земле росли плавно, но в последние 200 лет их рост стал заметнее.

Говоря о причинах столь разительных перемен, ученые заявили, что к таким глобальным изменениям в климате привели: выброс парниковых газов в атмосферу и массовое таяние ледников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, когда на планете начнется период выживания.