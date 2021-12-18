Ученые заявили, что в течение десяти лет шельфовый ледник Антарктики может треснуть: чем это грозит

Ледник Туэйтс, расположенный в Западной Антарктиде, на протяжении ближайших десяти лет может растаять. Из-за этого, прогнозируют ученые-гляциологи, уровень воды в мировом океане в лучшем случае вырастет на 0,6 м, а в худшем – на три метра.

Как рассказал Livescience, от ледника уже в ближайшее время может отколоться кусок размером с американский штат Флорида. Ледник Туэйтс простирается на 120 км вдоль западного побережья Антарктиды и является ключевым направлением изучения в Антарктиде ученых-климатологов, включая Международное сотрудничество по леднику Туэйтс (ITGC), образованное в 2018 году.

"Туэйтс – самый широкий ледник в мире и в нем содержится очень много воды, которая попав в океан обязательно приведет к драматической цепи развития событий", – сказал Тед Скамбос, ведущий координатор ITGC.

Видео дня

Ученый рассказал, что начиная с 2000 года Туэйтс уже потерял 900 млрд тонн льда и эти потери только ускоряются. Так, годовая убыль льда за последние 30 лет увеличилась вдвое, и теперь "он в год теряет примерно на 45 млрд тонн льда больше, чем получает в результате снегопада".

В 2019 году ученые обнаружили под ледником полость длиной почти десять километров и глубиной около трехсот метров.

"Это означает, что Туэйтс уже потерял 14 миллиардов тонн льда", – отметил Скамбос.

Ученые отметили, что данные радаров показывают, что до центра ледника протянулись длинные широкие трещины, размер которых растет в год на 2 километра. Более того, они направляются прямо к месту с тонким льдом. Оттуда трещины распространятся по всему шельфовому леднику и приведут к его необратимому разрушению.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, как изменение климата оказывает влияние на погоду в Украине.