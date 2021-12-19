Ученые назвали самый 'опасный' возраст для брака: риск развода возрастает

Пары, которые женятся в возрасте 23 лет, часто разводятся, и причина почти у всех одна. Об этом говорится в исследовании Шелби Б. Скотт, опубликованном в журнале "Психология пар и семейная психология".

Как информирует Bestlifeonline, исследование показало, что, то, когда вы вступаете в брак, действительно может определять ваш риск развода. Для некоторых пар привязанность друг к другу в определенном возрасте в конечном итоге привела к краху их браков.

По данным опроса, 45% разведенных людей назвали слишком ранний брак причиной своего разрыва.

Данные были собраны у 52 человек, участвовавших в Программе профилактики и улучшения отношений, которая помогла парам улучшить свои коммуникативные навыки.

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Все участники исследования развелись в период от одного до 14 лет после участия, и каждый провел телефонное интервью, в котором подробно объяснил, что было решающим для расторжения брака.

Респондентам на момент вступления в брак в среднем было 23 года, и они утверждали, что слишком мало знали своего партнера и что затем, после определенного периода совместной жизни, они поняли, что с этим решением им нужно было подождать.

В 23,7% пар оба партнера заявили, что слишком молодой брак способствовал их разрыву.

Некоторые считали, что, если бы они встречались со своими близкими дольше, они бы лучше понимали отношения и могли "принять более рациональное решение относительно того, с кем вступать в брак".

Как писал OBOZREVATEL: