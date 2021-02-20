Уборщица помыла пол в прямом эфире украинского телеканала и стала звездой сети

В сети набирает популярность видео с прямого эфира шоу "Ранок на Суспільному" на UA: Перший, во время которого уборщица зашла в студию со шваброй и стала мыть пол.

Видео незапланированного визита опубликовал в Facebook один из ведущих "Ранку на Суспільному" Виктор Дяченко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ведущие сначала остолбенели от неожиданности, но потом быстро среагировали, представив уборщицу зрителям.

"В День спонтанного проявления добра познакомьтесь с хозяйкой нашей студии Анной Григорьевной, которая создает здесь комфорт. Спасибо за это", – сказал Дяченко.

Скорее всего, ведущим в наушник дали подсказку, как действовать в этой ситуации.

В сети большинство пользователей поддержали женщину,

"Встретила нашу Анну Григорьевну, с ней обменялись комплиментами и посмеялись. Она сказала, что было бы странно работать на телевидении и не попасть в прямой эфир", – написала одна из сотрудниц телеканала.

Однако нашлись и критики "Суспільного".

"На видео иллюстрация того, какой на самом деле бардак в НСТУ. Бюджет компании в этом году, кстати, составил 2 млрд 274 млн 158 тыс. грн", – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды рассказали о своих первых эфиры на радио.