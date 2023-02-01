''Убил ее, как она убила меня'': в Италии бывший парень убил 23-летнюю украинку, ее тело ищут родные

В Италии пропала 23-летняя украинка родом из Черновцов Яна Малайко. Девушка уже около восьми лет проживала в этой стране, а последние три года жила с гражданином Молдовы Дмитрием Стратаном, который на десять лет старшее ее.

Видео дня

Недавно Яна разорвала с ним отношения, но мужчина преследовал ее. Сейчас есть все основания считать, что он убил украинку, а тело спрятал. Однако никаких показаний он пока не дает. К поискам Яны, кроме полиции, подключились родные, друзья, волонтеры.

Когда материал готовился к публикации стало известно, что тело Яны Малайко нашли. Это случилось сегодня, 1 февраля, в 15:15 по итальянскому врмени. Тело было спрятано в переулке в кустах под кучей дров на границе городов Кастильоне-делле-Стивьере и Лонато.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Исчезла ночью

23-летняя украинка, которая родилась в Черновцах, пропала в Италии в городе Кастильоне-делле-Стивьере региона Ломбардия в ночь с 19 на 20 января. Полиция предполагает, что ее убил ее бывший парень, 34-летний гражданин Молдовы Дмитрий Стратан, с которым у девушки были отношения в течение трех лет.

Незадолго до исчезновения Яна ушла от него, поскольку парень часто выпивал, употреблял наркотики, нигде не работал. В итальянских СМИ пишут, что новый друг украинки по имени Андрей также сообщил, что бывший поднимал на девушку руку.

Яна последние годы работала барменом в кафе. Его собственники – родственники обвиняемого в убийстве – мать Анна и сестра Кристина. Они уже давно живут в Италии.

Сказал, что заболела собачка

Квартира Кристины находится в том же многоквартирном доме, где и кафе. После того как Яна порвала с Дмитрием, Кристина приютила ее в своей квартире до тех пор, пока та не найдет себе новое жилье.

Дмитрий не мог смириться с тем, что девушка бросила его. Он постоянно звонил ей, просил вернуться. А также устроил за ней слежку, угрожал. Сама Яна рассказывала, что он по геолокации в телефоне мог вычислять передвижение бывшей возлюбленной.

19 января Яна провела вечер со своим новым другом Андреем, который работает на ферме в городе Мантуя, они поужинали в ресторане. Однако Дмитрий названивал ей и говорил, что заболела их собачка – шпиц по кличке Булка, которая осталась у него. Предложил встретиться в квартире, чтобы он мог передать ей Булку.

Яна согласилась, Андрей проводил ее до дома. В этот день Кристины не было в квартире, причем Дмитрий об этом знал. У него были ключи от жилья, он проник туда и отключил видеокамеру.

Вытащил из квартиры черный пакет и увез

В полиции предполагают, что убийство произошло между 2:30 часами ночи и 5 часами утра. В это время Дмитрий вышел из лифта и вытащил оттуда большой черный пакет. Это зафиксировали камеры наблюдения в доме. Он вытащил его во двор. Затем, видимо, погрузил в машину и увез.

Утром он позвонил своему другу и сказал, что убил Яну, однако тот ему не поверил. Утром в квартиру заходила и мать Дмитрия. Она якобы ничего подозрительного не заметила, а на вопрос "Где Яна?" Дмитрий ответил, что не знает.

Когда Кристина приехала в квартиру, она увидела там следы крови, а Яны нигде не было. Она спросила у Дмитрия, где Яна, на что он ответил: "Я убил ее так же, как она убила меня". После этого его сестра вызвала полицию и сообщила об этом матери.

Сейчас Дмитрий арестован, но он не дает показания и не говорит, куда спрятал тело.

Яна болела и родители перевезли ее в Италию

Поиски ведутся в пригороде. Там один фермер видел авто Дмитрия, которое увязло в грязи, он еще помогал ему оттуда выбраться. Вокруг находятся поля, водоемы.

Отец Яны Александр приехал в этот город, чтобы заняться поисками единственной дочери.

"В подростковом возрасте Яна сильно заболела. Она перенесла две операции, одна была очень сложной – ей удалили часть кишечника. Однако это не решило проблемы, и мы решили отправить Яну в Италию, к моей маме, которая давно живет там. Итальянские врачи провели лечение и без операции смогли помочь моей дочери. Она начала там посещать школу, и мы подумали, что пусть она живет там, поближе к медицинской помощи. Так она осталась в Италии", – рассказывает OBOZREVATEL отец девушки.

Через несколько лет Яна познакомилась с Дмитрием, какое-то время они встречались. "Потом они пришли и сказали, что любят друг друга и хотят быть вместе. Мне никогда не нравился этот человек. Но что мы можем сказать нашим взрослым детям? Раз хотите быть вместе, что ж, попробуйте", – вспоминает Александр.

Яна перебралась в Кастильоне-делле-Стивьере, стала работать барменом в баре, который принадлежит матери и младшей сестре Дмитрия. Женщины приняли ее очень хорошо. Яне нравилось жить в этом городе, у нее было много друзей.

"Верни нашу девочку"

Но отношения с Дмитрием со временем стали портиться. Он все чаще напивался, не бывал дома, проводил время в компаниях. Его сестра в итальянской прессе рассказывала, что он увлекался и наркотиками.

"Яна решила с ним расстаться. Как-то она позвонила мне и сказала, что дала ему последний шанс исправиться. Она хотела нормальную семью, детей. А на самом деле она его дома не видела, он все время где-то гулял. А через несколько дней она сказала, что порвала с ним. Мы стали подыскивать ей квартиру для аренды в этом же городе, потому что ей там нравилось. Но все оборвалось в одну ночь", – говорит отец.

Сейчас Александр вместе с полицией, волонтерами и друзьями обходят местность, где видели автомобиль Дмитрия в ту ночь. Используют и дроны, и вертолеты. Они надеются отыскать тело Яны, чтобы достойно ее похоронить.

Дмитрию уже выдвинули обвинение, он арестован, но хранит молчание. Отец через СМИ обращался к обвиняемому, просил, чтобы он сказал, где дочь. Также через видео обратилась и мама девушки Татьяна, которая живет и работает в Канаде. "Ты знаешь, где она, верни нашу девочку", – сказала Татьяна.