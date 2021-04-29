Обвиняемых так и не допросили: новые подробности дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

3 июня исполнится два года со дня смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, которого в Переяславе на Киевщине застрелили пьяные полицейские. Но до сих пор обвиняемые не получили окончательного приговора, дело зависло в суде.

Из четверых участников пьяного развлечения, во время которого и произошла трагедия, в СИЗО находится только один. Остальные же остаются на свободе под залогом или личным обязательством.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Недавно на одном из ток-шоу генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что следит за ходом дела об убийстве маленького мальчика. По ее словам, все прокуроры исправно ходят на судебные заседания. Однако слушания идут уже полтора года, а до приговора так и не дошло.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области компания пьяных полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец, а также несовершеннолетний сын последнего Станислав и их знакомый Дмитрий Кривошей устроили стрельбу по баночкам прямо в жилом районе города. Одна из пуль попала в голову Кирилла, и через три дня, несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался.

Сейчас в СИЗО находится только один участник пьяной стрельбы – экс-полицейский Приходько. Следствие считает, что именно он сделал смертельный выстрел. А вот Петровец и Кривошей вышли под залог. Под личным обязательством находится и уже ставший совершеннолетним сын Петровца. Он закончил военный лицей и поступил в местный вуз. Но поскольку на момент совершения преступления он не достиг 18-летнего возраста, его интересы в суде представляет мать.

Бабушка Кирилла Александра Тлявова рассказала, что заседания суда все чаще стали срываться по самым разным причинам.

"До этого все шло еще более менее. Но с начала года уже перенесено шесть заседаний. То заболел адвокат, то сам обвиняемый, то была плохая погода, то не смогли доставить вещественные доказательства. У четверых обвиняемых пять защитников. Они действуют слаженно. Один сказал, что в зал не зайдут по какой-то причине, и все пишут заявления. На любой документ каждый защитник обвиняемых подает свое ходатайство. Поэтому все затягивается", – пояснила женщина.

Перейти к выбору и оглашению наказания фемида сможет лишь после того, как будут допрошены обвиняемые. Но за полтора года сделать этого так и не удалось. А их защитники опять заявили свидетелей, которых должен выслушать суд.

"Обвиняемые ведут себя, как всегда. Они и их защита заявляют, что пулю, которую хирурги изъяли из головы моего внука, якобы подбросили эксперты. Выдерживать все это очень тяжело. После каждого суда я пару дней прихожу в себя, пью таблетки постоянно. Но я должна защищать свою семью и своего внука", – говорит бабушка.

Известно, что следующие заседания должны состояться лишь в середине мая. Но родные убитого Кирилла не планируют отступать и хотят добиться правосудия.