У журналистки во время перелета из Киева в Батуми исчезли дорогие украшения из багажа

У украинской журналистки Юлии Забелиной из багажа пропали дорогие украшения. Девушка летела из Киева в Батуми (Грузия).

Об инциденте она сообщила в Facebook. Она отметила, что воспользовалась услугами украинского лоукоста Bees Airline. Также Забелина указала, что впервые не запаковала чемодан и из него пропали вещи.

"Bees Airline объясните, как у меня из чемодана пропали чудесным образом серебрянные серьги и золотое украшение? Впервые не запаковывала чемодан и вот", – негодовала журналистка.

Она добавила, что украшения были куплены на Крите, и она их очень любила.

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Также Забелина рассказала, что в аэропорту были повышенные меры безопасности. Она час провела в кабинете полиции, где у нее спрашивали о целях поездки в Грузию. Она предположила, что ценности из чемодана могли вытащить пока он все это время стоял "бесхозным" в аэропорту.

Bees Airline – украинский лоукост авиаперевозчик. Базируется в аэропорту Жуляны им. Сикорского в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Батуми (Грузия) почти на сутки задержали самолет авиакомпании SkyUp Airlines.