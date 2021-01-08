У Зеленского внезапно отменили вручение звезд Героев семьям экипажа сбитого самолета МАУ, – вдова командира

Офис президента Украины Владимира Зеленского внезапно отменил вручение орденов "Золотая Звезда" семьям погибших членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране год назад.

Об этом в интервью "Стране" заявила вдова командира экипажа Владимира Гапоненко Екатерина. Церемония должна была состояться 8 января в 10:00.

"Сегодня в 10.00 должна была быть церемония вручения наград в Офисе президента, но она не состоялась", – сказала она.

Владимир и Екатерина Гапоненко. Facebook Екатерины Гапоненко

По словам Екатерины, награждение аннулировали, не назвав причины такого решения.

"Странная ситуация. На всю страну сообщили о присвоении званий Героя Украины, а сегодня об этом просто умалчивают, как будто и не было ничего. Как будто это все нам приснилось. О том, что экипажу присвоено звание героев, не было информации сегодня ни на митинге, ни на поминальном обеде в компании МАУ", – подчеркнула она.

Женщина добавила, что президентский указ при этом не отозван, но и в силу не вступил.

Как сообщал OBOZREVATEL, членам экипажа самолета МАУ рейса PS752, которые погибли в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана, были присвоены звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Указ главы государства № 600/2020 был подписан Зеленским 29 декабря.