У Зеленського раптово скасували вручення зірок Героїв родинам екіпажу збитого літака МАУ, – вдова командира

Офіс президента України Володимира Зеленського раптово скасував вручення орденів "Золота Зірка" сім'ям загиблих членів екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України", який був збитий в Ірані рік тому.

Про це в інтерв'ю "Стране" заявила вдова командира екіпажу Володимира Гапоненка Катерина. Церемонія мала відбутися 8 січня о 10:00.

"Сьогодні о 10.00 мала бути церемонія вручення нагород в Офісі президента, але вона не відбулася", – сказала вона.

Володимир і Катерина Гапоненко. Facebook Катерини Гапоненко

За словами Катерини, нагородження анулювали, не назвавши причини такого рішення.

"Дивна ситуація. На всю країну повідомили про присвоєння звань Героя України, а сьогодні про це просто замовчують, наче й не було нічого. Начебто це все нам наснилося. Про те, що екіпажу присвоєно звання героїв, не було інформації сьогодні ані на мітингу, ані на поминальному обіді в компанії МАУ", – підкреслила вона.

Жінка додала, що президентський указ не відкликаний, але він й не набув чинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, членам екіпажу літака МАУ рейсу PS752, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана, були присвоєні звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка".

Указ глави держави № 600/2020 був підписаний Зеленським 29 грудня.