У Зеленского упрекнули украинцев за разглашение данных о работе ПВО: 'отличился' и глава КМВА

В Офисе Президента Украины упрекнули блоггеров и чиновников за разглашение данных о работе систем противовоздушной обороны. Подчеркивается, что за такие действия предусмотрена ответственность.

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Кроме того, они несут угрозу обороноспособности. Об этом заявили руководитель ОПУ Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

"Несколько удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО. Мы постоянно говорим об угрозах от таких действий и ответственности за них. И эти угрозы касаются каждого. Еще раз подчеркиваю, такие действия вредны. Они несут угрозу обороноспособности", – отметил Ермак.

Со своей стороны Подоляк отметил, что , несмотря на большую конвенционную войну, государство не ограничивало свободу слова и не вводило цензуру. Именно поэтому каждый до сих пор может свободно собирать и распространять информацию, которая не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Но распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio.

"Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15-м месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения" ракет, перечень объектов атаки и др." – подчеркнул он.

"Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но ведь точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования. Так же, как настоящая "взрослость" – это не о паспортном возрасте, а о понимании, что можно делать, а чего делать категорически не нужно", – добавил советник главы ОПУ.

Стоит отметить, что сегодня во время очередной ракетной атаки ряд блогеров и пользователей соцсетей опубликовали кадры ПВО. Также снимки сбитой ракеты, по которым легко можно было узнать местность, опубликовала Киевская городская военная администрация.

Напомним, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе. Из-за этого произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован. Медики госпитализировали одного раненого.

Оккупационная армия России ночью понедельника, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.