У Зеленского сказали, когда вакцинация в Украине ускорится

Юрий Сергиенко Общество 18:11, 8.04.2021 Обновлено: 18:25, 8.04.2021

Темпы вакцинации в Украине возрастут в апреле, когда страна получит еще несколько партий препаратов.

Об этом в интервью "Новому времени" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он пояснил, что ранее процесс продвигался медленно из-за нехватки вакцины.

"Так дальше не будет. Таких темпов. В апреле мы ожидаем несколько поставок и от COVAX, и от производителей вакцин. Мы понимаем, что мы уже построили систему, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки", – сказал заместитель главы ОП.

По словам Тимошенко, гарантией того, что Украина действительно получит ожидаемые препараты, являются подписанные контракты.

"К тому же проведены переговоры с COVAX. Действительно, сроки сдвигаются. Но мы понимаем, что в апреле у нас будут поставки. Очень надеемся на это", – сказал он.

Также Тимошенко отметил, что ответственным за программу вакцинации является министр здравоохранения Максим Степанов и правительство.

Напомним, что Украина подписала контракт с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава рассказал о договоренностях на поставку более 30 миллионов доз вакцин. Речь идет о препаратах Novavax, CoviShield, CoronaVac, Pfizer.

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