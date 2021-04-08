У Зеленського сказали, коли вакцинація в Україні прискориться

Темпи вакцинації в Україні зростуть у квітні, коли країна отримає ще кілька партій препаратів.

Про це в інтерв'ю "Новому времени" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він пояснив, що раніше процес просувався повільно через нестачу вакцини.

"Так далі не буде. Таких темпів. У квітні ми очікуємо кілька поставок і від COVAX, і від виробників вакцин. Ми розуміємо, що ми вже побудували систему, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій на добу", – сказав заступник глави ОП.

За словами Тимошенка, гарантією того, що Україна дійсно отримає очікувані препарати, є підписані контракти.

"До того ж проведено переговори з COVAX. Дійсно, терміни переносяться. Але ми розуміємо, що у квітні в нас будуть поставки. Дуже сподіваємося на це", – сказав він.

Також Тимошенко зазначив, що відповідальними за програму вакцинації є міністр охорони здоров'я Максим Степанов і уряд.

Нагадаємо, що Україна підписала контракт із компанією Pfizer про постачання 10 млн доз у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ розповів про домовленості на поставку понад 30 мільйонів доз вакцин. Ідеться про препарати Novavax, CoviShield, CoronaVac, Pfizer.