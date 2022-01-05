У Зеленского после скандала показали, как снимали новогоднее поздравление президента. Видео
Опубликовано видео того, как записывали новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. Его обнародовали после скандала, когда гости рассказали, что съемки длились три дня.
Ролик размещен 5 января в Telegram-канале главы государства. В нем показано, что осталось за кадром поздравления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На видео есть отрывок общения Зеленского с приглашенными гостями. В частности, он спросил долго ли те ждали и получил в ответ "Нет", что вызвало смех всех присутствующих.
"Благодарен, что вы все сюда пришли. Это большая честь для нас", – добавил президент.
Напомним, что один из приглашенных на запись инженер-оптик Олег Ангельский заявил, что съемки новогоднего поздравления длились три дня. А гостей угощали бутербродами и безалкогольным "Живчиком" вместо шампанского.
Как сообщал OBOZREVATEL, в своем новогоднем поздравлении Зеленский обратился к украинцам и заявил, что ушедший год стал особенным. В частности, потому что Украина отметила 30-летие своей независимости. Весь текст и видео поздравления можно прочитать и посмотреть здесь.
Поздравление главы государства разделило украинцев на два лагеря. Одним оно понравилось, другие напомнили о невыполненных обещаниях.