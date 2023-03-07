У Зеленского ответили на 'фантазии' Лукашенко по поводу А-50: белорусские партизаны совершили антитеррористический акт

В Офисе президента отреагировали на заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы задержании "террориста" украинских спецслужб, причастного к "бавовне" в Мачулищах. Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал подрыв российского А-50 антитеррористическим актом местных партизан, а слова Лукашенко "фантазиями".

Видео дня

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Подоляк напомнил приспешнику российского диктатора, что с территории Беларуси запускаются ракеты по городам Украины, а также заходят ДРГ.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", – отметил советник ОПУ.

Сегодня Лукашенко заявил о задержании "террориста", причастного к повреждению самолета А-50. По его словам, готовили диверсанта якобы представители СБУ. При этом они "использовали самые высокие технологии".

Стоит отметить, что дроны белорусских партизан в течение двух недель вели разведку на военном аэродроме в Мачулищах, где, по данным СМИ, был взорван российский самолет А-50. БПЛА оставались незамеченными для белорусской ПВО, которую самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее назвал одной из лучших в мире.

Напомним, руководитель белорусской инициативы ByPol Александр Азаров рассказал детали "демилитаризации" российского самолета в белорусских Мачулищах. В частности, по его словам, на ДРЛО А-50 была совершена атака дронами. Самой сложной и важнейшей частью операции была подготовка эвакуации выполнивших ее людей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, после "бавовна" на военном аэродроме в Мачулищах, провел узкое совещание с силовиками. В то же время белорусские пограничники усилили контроль над выездом из страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!