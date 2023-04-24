У войск РФ нет значительных успехов в продвижении Бахмутом, на подступах к городу ВСУ стабилизировали ситуацию, – военный

У русских оккупационных войск нет значительных успехов в продвижении Бахмутом на Донетчине. В то же время, на подступах к городу Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию.

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Однако ситуация в этом направлении все равно остается тяжелой. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил командир роты БПЛА Юрий Федоренко.

"Бахмутское направление для противника продолжает быть приоритетным. Оккупанты пытаются продвигаться в самом городе, выбивая Силы обороны с позиций, так и пытаются максимально перерезать пути сообщения для того, чтобы взять город Бахмут в осаду и лишить возможности Силы обороны подвозить резервы, боеприпасы и все необходимое для обороны", – отметил он.

Противник штурмует позиции украинских защитников всем, чем только можно. При этом значительных продвижений в городе у оккупантов нет.

"У противника нет значительных продвижений в городе. Удачи нет", - подчеркнул украинский защитник.

Он также отметил, что захватчики активно начали использовать авиацию, что означает, что пехотинцы не имеют значительных успехов.

"Почему они рискуют бортами? Потому что пехотинцы не имеют значительных успехов. Поэтому противник прибегает к тактике выжженной земли, когда просто уничтожаются целые дома в попытках выбить Силы обороны с занятых позиций", – объяснил военный.

В общем, ситуация в Бахмуте критическая, сложная, но контролируемая украинскими защитниками.

В то же время на подступах к городу противник постоянно подбрасывает резервы. Использует комбинированную силу, а также все имеющиеся огненные средства поражения. Однако значительно продвинуться или занять выгодные позиции оккупантам все равно не удается.

"Силы обороны стабилизировали ситуацию, на отдельных направлениях Силам обороны даже удалось несколько отодвинуть противника от основных соединений", – добавил Федоренко.

Следует отметить, что экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что удержание Бахмута - тяжелое решение для командования Вооруженных сил Украины, однако это важно с политической и гуманитарной точки зрения. Если же украинские воины отойдут на другие позиции, то с военной точки зрения глобально на ситуацию на фронте это не повлияет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самые ожесточенные бои на 425-е сутки полномасштабной войны в Украине продолжаются за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

– Враг сосредоточен на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где защитники страны за минувшие сутки, 23 апреля, отразили около 60 атак.

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