ДБР расследует 260 производств по фактам нарушений в военкоматах и ВВК: подробности

Специалисты Государственного бюро расследований на сегодня расследуют 260 уголовных производств, связанных со злоупотреблениями и нарушениями в Терцентрах комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссиях (ВВК). В суд направлены уже десятки обвинительных актов в отношении 35 человек.

Такими цифрами поделилась пресс-служба ГБР. Там подчеркнули, что системная работа в этой сфере продолжается во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года (чтобы пересмотреть инфографику, доскролльте новость до конца).

"И хотя большинство работников ТЦК и ВВК добросовестно выполняют свои обязанности, во многих регионах случаются злоупотребления своим служебным положением или превышение полномочий", – говорится в сообщении.

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По словам специалистов, кроме направленного 21 обвинительного акта в отношении 35 должностных лиц экс-военкоматов и военно-врачебных комиссий, в настоящее время о подозрении сообщено еще 58 лицам.

Среди прочего, в рамках уголовных производств Бюро задокументировало факты получения сотрудниками ТЦК и ВВК неправомерной выгоды – общая сумма составляет почти 4 млн гривен. Также было арестовано имущество этих взяточников на более чем 3,2 млн грн.

В ГБР заверили, что все фигуранты и непосредственные участники этих схем обязательно понесут заслуженное наказание.

Дополнительно в Бюро предупредили и других чиновников военкоматов и комиссий, принимающих решение о мобилизации военнообязанных, что использование служебного положения для наживы во время войны будет разоблачено, а виновные – привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Одессе разоблачили схему выдачи "белых билетов" военнообязанным депутатам и их родственникам. Причастными к махинациям оказались сотрудники Одесского районного ТЦК.

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