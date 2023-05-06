'У вас нет страха, потому что смотрите в глаза врагу': Залужный поздравил пехотинцев с праздником и отметил их героизм

Украинские пехотинцы одними из первых приняли сражение с российскими захватчиками. Ежедневно пехота, которую не зря называют "царицей полей", в тяжелом противостоянии дает достойный отпор врагу.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских пехотинцев с Днем пехоты, который отмечается в Украине ежегодно 6 мая. Он отметил чрезвычайную стойкость, отвагу, братство и несгибаемость духа тысяч воинов, без страха и в сверхсложных условиях защищающих родную землю от врага.

"Пехота – это основа войска. Стрелковые, механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые подразделения ежедневно, в тяжелых боях, достойно дают отпор российским захватчикам. Дорогие боевые побратимы и сестры! Вы – пример стойкости, отваги, братства и незыблемости духа. Вы встречаете противника в окопах и на наблюдательных пунктах. Вы вгрызаетесь в землю на передних рубежах. Вы останавливаете наступления вражеской техники. У вас нет страха, потому что смотрите в глаза врагу. Под дождем и снегом, артобстрелами и авиаударами – вы защищаете Украину. Спасибо каждому! Честь и почет вам!" – подчеркнул Залужный.

Он также опубликовал пронзительное видео с кадрами самоотверженной борьбы украинских пехотинцев против российских агрессоров.

День пехоты Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 мая. Введен праздник в 2019 году указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 19 апреля 2019 года.

День пехоты призван напомнить украинцам о безграничном мужестве воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые защищают родную землю и освобождают ее от российских оккупантов.

День для чествования наибольшей силы в украинском войске был выбран не случайно. Именно в этот день в 1648 году казаки под руководством гетмана Богдана Хмельницкого одержали первую большую победу в ходе Национальной освободительной борьбы – разгромили войска Речи Посполитой под Желтыми Водами.

Также на 6 мая приходится день Георгия Победоносца, он считается покровителем украинских воинов.

Напомним, к празднику украинских пехотинцев воины ВСУ подошли подготовленными. Накануне они ликвидировали за сутки 560 оккупантов, уничтожили 7 танков и 14 артсистем вражеской армии. Поэтому в праздничный день свежая сводка Генштаба по безвозвратным потерям России в войне против Украины радовала глаз красивой цифрой в 193 770 уничтоженных оккупантов.