У судьи, сбившего на блокпосту в Киеве нацгвардейца, отобрали биологические образцы: подробности дела

У судьи Макаровского райсуда Киевщины Алексея Тандыры, сбившего на блокпоста в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, принудительно отобрали биологические образцы. Результаты ожидаются в ближайшее время.

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В настоящее время образцы исследуют эксперты. Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Вчера по ходатайству прокуратуры у судьи принудительно отобрали биологические образцы. На данный момент они направлены экспертам для исследования. Результаты должны поступить в ближайшее время", – написала она.

Следует отметить, что 27 мая члены Высшего совета правосудия Украины провели заседание по рассмотрению инцидента, произошедшего с их коллегой Алексеем Тандырой. Последний оказался главным подозреваемым в управлении автомобилем в состоянии опьянения, что привело к гибели сотрудника Нацгвардии и отца троих детей. Члены ВРП единодушно удовлетворили представление об аресте судьи.

Напомним, что Тандыр получил подозрение в преступлении, предусмотренном ст. 286-1 УК Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, а сейчас он ожидает завершения досудебного следствия в СИЗО.

После совершенного преступления на блокпосте в Киеве он пытался обвинить во всем водителя, якобы управлявшего автомобилем в момент столкновения с бойцом, а затем скрылся. Также судья отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что члены ВРП поддержали передачу под стражу эксглавы Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в крупнейшем коррупционном соглашении с начала полномасштабной войны в Украине. Затем одиозный чиновник действительно оказался в СИЗО, но вместе с адвокатами готов обжаловать это решение.

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