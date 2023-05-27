Единогласно: ВСП удовлетворил представление об аресте судьи, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте. Видео

27 мая члены Высшего совета правосудия Украины проводят заседание по рассмотрению инцидента, который произошел с их коллегой из Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Последний оказался главным подозреваемым в управлении автомобилем в состоянии опьянения, что привело к гибели сотрудника Нацгвардии и отца троих детей.

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Члены ВСП единогласно удовлетворили представление об аресте судьи. Начавшееся в 16:00 заседание транслировалось на сайте ведомства. Участники пытались выяснить обстоятельства смертельной аварии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На заседании Высшего совета находится и сам Тандыр. Он пожаловался на якобы несправедливое отношение к нему со стороны правоохранителей, а также превышение должностных полномочий военных на месте ДТП.

"Меня кто-то из военных ударил по лицу. Я всю ночь не спал, находился в состоянии шока, мне было очень плохо", – посетовал подозреваемый.

При этом он оправдывается и отрицает употребление алкоголя в роковой вечер. Однако он подчеркнул, что готов понести то наказание, которое определит по нему независимый суд.

В результате на заседании было единогласно принято решение о предоставлении ареста судье.

"Высший совет правосудия решил: представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича удовлетворить. Дать согласие на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандира Алексея Витальевича", – говорится в решении.

Напомним, что Тандыр получил подозрение в преступлении, предусмотренного ст. 286-1 УК Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, а сейчас он ожидает завершения досудебного следствия в СИЗО.

После совершенного преступления на блокпосту в Киеве, он пытался обвинить во всем водителя, который якобы управлял автомобилем в момент столкновения с бойцом, а затем сбежал. Также судья отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что члены ВСП поддержали передачу под стражу экс-главу Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в крупнейшей коррупционной сделке с начала полномасштабной войны в Украине. Впоследствии одиозный чиновник действительно оказался в СИЗО, но вместе с адвокатами готов оспаривать это решение.

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