У пилота из Крыма спросили, как это – бомбить страну, где живет родная мать. Видео ответа

У пилота из Крыма, который попал в плен на Николаевщине, спросили, как это – бомбить страну, где живет родная мать. Он ответил, что "в шоке" и рассказал, что кроме родителей на Полтавщине, у него есть родня и в других украинских городах: в разрушенном оккупантами Харькове живут родственники его жены.

Об этом попавший в плен командир авиационной эскадрильи из Крыма Алексей Головенский рассказал на пресс-конференции в Киеве.

Журналисты спросили у оккупанта, попавшего в плен 5 марта, после того, как его самолет украинские воины подбили на Николаевщине, каково это - бомбить страну, где живут его родители.

Он подтвердил, что его больной отец и мать действительно находились в Полтавской области. Он, дескать, не знал о том, что они не уехали.

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"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Я приезжал к дедушке и бабушке до их смерти. Какое-то время мой отец ухаживал за ними. После похорон он оставался в Украине. Собирался продать дом и переехать ко мне, к внукам. После начала операции у нас забрали все телефоны, все виды связи. И жена отца, его законная супруга, моя мама, по идее, должна была его перевезти в Краснодарский край. У него инсульт, проблемы со здоровьем", - заявил оккупант.

Он также сообщил, что в Харькове, который нещадно бомбят российские оккупанты, живут родственники его жены. Живы ли они после прихода "миротворцев", Головенский не знает.

"Я не летал на такие задачи. Но летают другие. Я в шоке. Мне показали город (Харьков. - Ред.), как он зачищен. Ни с кем нет связи. Даже не представляю, что там и где родственники", - заявил Головенский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в СБУ нашли мать пленного летчика Головенского: она живет в городе Кременчуг Полтавской области. Женщина узнала о том, что сын прилетел бомбить Украину и собственных родителей из новостей. Со слезами на глазах она просила прощения у украинцев за то, что не сумела вырастить из него достойного человека.

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