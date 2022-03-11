Пилот из оккупированного Крыма прилетел бомбить Украину, где живет его мать: теперь он в плену. Видео

В Николаевской области в плен попал пилот подбитого российского самолета Алексей Головинский, который прилетел бомбить мирные украинские города. Выяснилось, что на Полтавщине, по которой оккупанты тоже наносили удары, живет его родная мать.

Детали страшной истории, показывающей "русский мир" во всем его уродстве, рассказали в СБУ.

"Сын из оккупированного Крыма бомбит самолетом собственную мать на Полтавщине... В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для путинских солдат. Российский пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. При том, что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге на Полтавщине", – рассказали в СБУ.

Видео дня

Украинские воины смогли подбить российский самолет. Пилот успел катапультироваться и попал в плен.

О том, что украинцев прилетел убивать ее сын, мать Головинского узнала из новостей.

"Меня захлестнули боль и стыд за моего сына. Мы неоднократно здесь, в Кременчуге, слышали вой сирен воздушной тревоги. Мне не под силу понять, как можно было выполнять преступный приказ командиров о бомбардировке Украины", – со слезами говорит женщина.

Она попросила прощения у соотечественников за то, что "не смогла вырастить нормального, достойного человека".

"Теперь с оккупантом, сбитым 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит по всей строгости закона! А Украина – обязательно победит!" – отметили в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Генштабе озвучили потери РФ в войне против Украины по состоянию на 11 марта: уничтожены 353 танка, 57 самолетов.