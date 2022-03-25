У оккупантов нет другого выхода: появилось объяснение 'упорства' россиян в Чернобаевке

Уже в десятый раз наносят Вооруженные Силы Украины сокрушительный удар по авиационной технике противника, настойчиво размещаемой на базе в Чернобаевке Херсонской области. Многочисленные мемы и фотожабы на эту тему не всегда позволяют разобраться в феноменальной необучаемости россиян, а на самом деле их упорство объясняется с вполне практической точки зрения.

Безвыходность оккупантов и необходимость размещать авиационную технику в пресловутой Чернобаевке объяснил учредитель организации Statewatch Александр Леменов в Facebook. Он указал, что местность постоянного обстрела остается важнейшей стратегической локацией из-за габаритов боевых вертолетов.

"Надо понимать, что эта дистанция еще зависит от массы, ведь масса пустого МИ-172 7.5 тонн, а максимальная – почти 12 тонн. Это влияет на практическую дальность, но не критично. Предположим, аэродромы в Симферополе. Еще раз, допустим! Туда-обратно 550 км. Это критично, потому что вертолеты летят, зависают, атакуют, высаживают десант", – указал Леменов.

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Он добавил, что база в Чернобаевке, кроме расстояния, имеет и такую практическую платформу, как подходящую поверхность для посадки вертолета. Посадить такое воздушное судно просто в поле или степи еще менее рационально, чем раз за разом подвергать авиацию бомбардировкам украинских защитников.

"Как было объяснено одним профильным экспертом, просто "сесть в степи" нельзя. Пыль забивает двигатели и потому вообще финиш. Если пойдет дождь, то вертолеты под своей массой просядут в вязкое месиво херсонских степей. Это очень прямолинейное и примитивное объяснение, однако – им нужен аэродром с твердой поверхностью", – заметил аналитик, добавив, что все-таки россияне не настолько тупые, просто наивные.

"Просто никто не ожидал, что мы за месяц собьем более 100 летательных аппаратов и они не знают, а как дальше действовать? Это свидетельствует о том, что динамика войны и по этому направлению в нашу пользу. Другими словами, победа уже близко", – заключил Александр Леменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский заметил, что Чернобаевка в Херсонской области войдет в историю войн как пример бездарности российского командования.

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