'У них вся жизнь была впереди': появилось фото молодых супругов, которые РФ убила ударом по Кривому Рогу

Вследствие прилета российской ракеты в Кривой Рог погибли супруги Давид и Ксения Эпельман. Им обоим было по 22 года.

Видео дня

Фото погибших попало в сеть. Известно, что пара поженилась в прошлом году. Давид работал учителем младших классов.

"Вся жизнь впереди, если бы не страна-террорист", – пишут СМИ.

Ранее стало известно, что среди жертв ракетного удара по Кривому Рогу оказались 22-летние супруги, но имена погибших не назывались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска России в ночь на 13 июня ударили ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине, под обстрел попал многоквартирный дом. В городе вспыхнули пожары. Вследствие атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

– В сеть попали кадры последствий прилета. Люди рассказали, как бежали из разрушенных квартир.

– Президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной теракт РФ и заявил, что российским военным преступникам не будет прощения.

– Этой ночью также прозвучали взрывы в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах. Вокруг Киева силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

– По данным Генштаба, Россия атаковала Украину 14 крылатыми ракетами и 4 "шахедами". Уничтожены 10 ракет и один БПЛА. Утром была уничтожена еще одна крылатая ракета.