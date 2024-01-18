У него было много идей: вышел документальный фильм из цикла 'Борт 54' памяти Дениса Монастырского

18 января, в годовщину авиакатастрофы в Броварах, вышел фильм из цикла короткометражных документальных лент "Борт 54", запущенного Министерством внутренних дел Украины. Этот фильм посвящен министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому.

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Премьера фильма "Борт 54: Документальный фильм памяти Дениса Монастырского" состоялась на YouTube-канале МВД Украины 18 января.

Ровно год назад в Броварах под Киевом произошла ужасная трагедия. В тот день вертолет ГСЧС упал между детским садиком и многоквартирным домом. В авиакатастрофе погибло все высшее руководство Министерства внутренних дел во главе с главой ведомства Денисом Монастырским.

В памятном интервью для документального проекта МВД "Борт 54" супруга погибшего главы МВД Жанна Монастырская, рассказывая о жизненном пути мужа, вспоминает, как не хотела, чтобы он возглавлял ведомство, но понимала – что это действительно та ответственность, которую он готов на себя взять.

"У него было много идей, как реформировать правоохранительную систему, как можно повысить уровень безопасности в стране в целом", – рассказывает супруга.

Денис Монастырский активно занимался общественной и волонтерской деятельностью.

"Если говорить о поступке, которым я больше всего горжусь, так это то, как Денис повел себя 24 февраля 2022 года", – добавила жена.

Для самой Жанны Денис был любимым мужем, другом и наставником. Он очень любил жену и двух сыновей.

"Это было самое сложное в моей жизни, вообще самое тяжелое, что я когда-либо делала, – сказать детям о том, что их отец погиб", – поделилась Жанна Монастырская.

Жена Монастырского также рассказала о вещем сне, который ей приснился после смерти мужа.

"Он мне приснился всего один раз после авиакатастрофы. Это было очень символично, он мне приснился 24 февраля 2023 года. Это был очень короткий сон, но самое главное, что в этом сне от него прозвучала фраза: "Все будет хорошо". Я это расцениваю по отношению к нашей стране, конечно", – рассказала супруга Монастырского.

Напомним, 18 января 2023 года в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 7 работников и руководителей Министерства внутренних дел Украины. Это, в частности, Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович, Николай Анацкий, Андрей Маринченко, Михаил Павлушко, Татьяна Шутяк.

Чтобы сохранить память о них, МВД запустило цикл короткометражных документальных фильмов "Борт 54", рассказывающих о том, какими были погибшие коллеги.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вышел фильм из этого цикла, посвященный первому заместителю министра внутренних дел Украины Евгению Енину.

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