''У нашей борьбы нет выходных'': Порошенко передал десантникам ''Старлинки'' и рации

Петр Порошенко передал новой бригаде Десантно-штурмовых войск "Старлинки" и радиостанции. Необходимую связь получила новая бригада ДШУ.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в Facebook.

"У нашей борьбы нет выходных. Просто сейчас формируется новая бригада ДШВ. В ее руководстве и составе – мои собратья и старые друзья. Это – Вальтер Шеффер, с которым мы вместе в Черновцах сделали много полезных дел. И легендарный военный с позывным "Батя" . И я с радостью откликнулся закрыть их потребности прямо сейчас", – написал Порошенко

"Почему так срочно? Потому что бригада уже начала выходить на первые учения, а это значит, что им нужна связь. Срочно передаем им рации и "Старлинки" – мы поставили себе задачу, чтобы они были в каждом действующем подразделении бригады", – отмечает пятый президент.

"Я не раз говорил, что если бы не "Старлинки", и вообще связь, мы бы эту войну проиграли. Рации будут установлены на командирские машины, так же и "Старлинки" мы устанавливаем на авто, а дальше – уже работа", – говорит Вальтер Шеффер.

"На сегодня это все, но только на сегодня. ОО "Дело Громад" и Фонд Порошенко имеют много проектов – уникальных продуктов, которые делаем только мы. И на них также получили заказы от вновь бригады ДШВ. Поэтому работаем дальше", – отмечает Петр. Порошенко.

"Мы уже договорились с руководством бригады по передаче техники и тентованных машин, потому что сейчас это то, чего вообще нет. Подумаем по штабным контейнерам. У нас сейчас есть очень удачный результат работы наших конструкторов – механическая мастерская. И банно-прачечный комплекс. Это то, что вообще кроме нас не производится и не поставляется", – подчеркнул Порошенко.

"Должны делать все зависимое, чтобы как можно быстрее подготовить ВСУ к мощному февральско-мартовскому контрнаступлению. Но сорвать планы наступления российской сволочи", – резюмировал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF. "Было принято решение о том, что на первом этапе мы беремся изготовить 30 таких МТОшек для ДШУ, комплексное решение задачи для всего рода войск", – сообщил волонтер Юрий Бирюков.

Также артиллеристы 43-й бригады получили два танковых тягача Oshkosh. Порошенко отмечает, что союзники тоже обещают нам тягачи, однако они еще в Украину не поступили. "Они прибудут где-то в апреле-мае, скорее всего – в конце марта. А наши Oshkosh – уже здесь, у наших артиллеристов, которые перевозят САУ и другую тяжелую технику. И я буду счастлив, если уже совсем скоро наши тягачи будут перевозить западные танки. Потому что именно для танков они были созданы.12-литровый двигатель, 8 мощных колес - Oshkosh сможет где-нибудь пройти и доставить технику нашей арте, нашим "богам войны", которые будут бить точно в цель", -– отмечает Порошенко.