'У меня нет мечт. Мне тяжело говорить с гражданскими': как украинские ветераны пытаются вернуться к гражданской жизни

Уже второй год под Киевом ОО "ДОЛАДА" проводит бесплатные кемпы для ветеранов, на которых бывшим военным помогают вернуться к гражданской жизни.

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На прошлой неделе в комплексе Улис (село Дудки, Киевская область) прошел четырехдневный ветеранский кемп. На нем бывшие военные проходили программу по социальной реабилитации.

"Я не знаю, кто я. Я ничего не хочу делать. Близкие меня не понимают. У меня нет мечтаний. Мне тяжело говорить с гражданскими – с такими запросами к нам приходит много участников. То есть это люди, которые вернулись с войны, некоторые уже давно, но запутались, растерялись, потеряли свои ориентиры и маяки, – говорит основательница ОО "ДОРОДА" Кристина Курганская.

В Украине много программ психологической и социальной реабилитации ветеранов. Я знаю, потому что где-то сотрудничаю, как психотерапевт, а где-то был как участник. Большинство из программ узкоспециализированы – это спорт, или горы и терапия, или просто терапия, – добавляет тренер-ветеран, психотерапевт Максим Чубик – В DoLadu Camp мы сделали такой достаточно разносторонний микс – ежедневный адаптивный спорт, групповые и индивидуальные занятия с тренерами-психологами, лекции по интимности после травмы, работа с агрессией и техники эмоциональной самопомощи, зоо-, арт, музыкальная терапия, фильмы, книги, консультации по бизнесу и трудоустройству, консультации с юристом и карьерным консультантом.

По словам организаторов кемпа, работа построена по принципу "равный равному". С ветеранами на программе работают ветераны и сопровождают тоже ветераны. Ведь они хорошо понимают друг друга, легче открываются, больше доверяют, ведь имеют общие проблемы и вопросы.

"За 2024 год мы провели 12 ветеранских четырехдневных кемпов. Эту программу прошли 155 ветеранов, – добавляет основательница, – в этом году мы вдвое увеличиваем количество кемпов. Мы получили поддержку от проекта GIZ Ukraine "Гендерно-чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине", финансируемому правительством Германии, с которым мы можем существенно усилить свою работу.

В феврале ОО "ДОРОГА" также обещает запуск школы бизнеса и трудоустройства, чтобы помочь ветеранам найти себя. Анонсы выйдут на социальные страницы организации.