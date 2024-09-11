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У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

Глеб Иванов
Общество
4 минуты
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У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

Новая почта организует первый безбарьерный марафон для маломобильных групп населения. Он пройдет в Киеве на ВДНХ 21-22 сентября. Приобщиться к нему могут люди с нарушением слуха и зрения, на колесных колесах, на протезах, люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми в колясках, беременные, бегуны с домашними животными, люди постарше и все желающие.

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Цель происшествия – дать возможность всем, кто мечтает преодолеть марафон, сделать это без всяких барьеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К участию в марафоне приглашают как опытных бегунов, так и тех, кто впервые будет бежать. Локация марафона и трассы будут специально оборудованы для всех представителей маломобильных групп населения.

Желающие присоединиться к марафону могут выбрать дистанцию в 5 км, 10 км, 21 км, 42 км и забеги для детей на 500 и 100 метров.

Регистрация осуществляется через приложение RaceNext.

"Только за последние два года войны 300 000 украинцев получили статус людей с инвалидностью. Все события и пространства вокруг должны стать безбарьерными. И марафоны должны стать доступными, отвечать запросу украинского общества. Мы видим, что на известных марафонах в Нью-Йорке и Лондоне уже есть дистанции для людей на колесных креслах, и они имеют равные с другими марафонцами возможности преодоления дистанций и установления рекордов. Бег в Украине должен стать доступным, поэтому в этот осенний беговой сезон мы впервые организовываем марафон с возможностью бегать всем. Мы хотим показать, что у мечты нет барьеров и каждый человек может быть марафонцем", — подчеркнула Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты, участница и организатор марафонов.

Присоединились к организации этого марафона:

Волонтер и фотограф Элина Околит, которая более года принимает участие в забегах на колесном кресле.

У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

Военный медик и участник национальной сборной "Игорь непокоренных 2025" Ярослав Шаркий, который начал заниматься бегом после протезирования.

У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

Призер чемпионатов мира на спринтерской дистанции Василий Закревский, имеющий нарушение зрения.

У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

Мама троих детей Ирина Зинченко, для которой бег стал способом возобновления после родов.

У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

"Когда я решила заниматься бегом, не так важно было выбрать кроссовки, как сменить шины на моем кресле. Бег помогает мне эмоционально перезарядиться, упорядочить мысли. Именно он помог мне, когда пришлось покинуть дом в оккупации. Пока самая большая дистанция, которую я преодолевала". , – 24 километра ради поддержки наших военных. Сейчас у меня есть мечта, которую я готовлюсь воплотить, – преодолеть марафонскую дистанцию 42 километра.

Для участников марафона обустроят стартовый городок пандусами и адаптированными информационными указателями, разместят стойку быстрой регистрации и безбарьерную сцену для награждения участников, организуют места по уходу за детьми и кормления животных, внедрят альтернативные сигналы старта забегов для людей с нарушением зрения и слуха. К проведению события также привлекут переводчиков на жестовом языке и спортивных сопроводителей.

"Вместе с Новой почтой и NewRun мы проверили локации, чтобы лучше обустроить стартовый городок: от безбарьерных входов и беговых трасс до увеличенных раздевалок и уборных для доступа на колесных креслах и с держателями для костылей. К тому же сайт проекта адаптирован так, чтобы люди с нарушением зрения могли прочитать его через программы озвучивания текста, а контрасты цветов, расположение и размер текстов и другие элементы соответствуют правилам безбарьерной коммуникации, чтобы каждый человек имел возможность узнать о марафоне и зарегистрироваться" рассказала Светлана Гнатюк, эксперт общественной организации "Безбарьерность".

Участники марафона получат стартовый набор, содержащий рюкзак, стартовый номер и крепеж для него, электронный чип, гид участника, бутылку воды, подарки от партнеров и медаль финишера.