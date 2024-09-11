У мечты нет барьеров: в Украине пройдет Первый безбарьерный марафон Новой почты

Новая почта организует первый безбарьерный марафон для маломобильных групп населения. Он пройдет в Киеве на ВДНХ 21-22 сентября. Приобщиться к нему могут люди с нарушением слуха и зрения, на колесных колесах, на протезах, люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми в колясках, беременные, бегуны с домашними животными, люди постарше и все желающие.

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Цель происшествия – дать возможность всем, кто мечтает преодолеть марафон, сделать это без всяких барьеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К участию в марафоне приглашают как опытных бегунов, так и тех, кто впервые будет бежать. Локация марафона и трассы будут специально оборудованы для всех представителей маломобильных групп населения.

Желающие присоединиться к марафону могут выбрать дистанцию в 5 км, 10 км, 21 км, 42 км и забеги для детей на 500 и 100 метров.

Регистрация осуществляется через приложение RaceNext.

"Только за последние два года войны 300 000 украинцев получили статус людей с инвалидностью. Все события и пространства вокруг должны стать безбарьерными. И марафоны должны стать доступными, отвечать запросу украинского общества. Мы видим, что на известных марафонах в Нью-Йорке и Лондоне уже есть дистанции для людей на колесных креслах, и они имеют равные с другими марафонцами возможности преодоления дистанций и установления рекордов. Бег в Украине должен стать доступным, поэтому в этот осенний беговой сезон мы впервые организовываем марафон с возможностью бегать всем. Мы хотим показать, что у мечты нет барьеров и каждый человек может быть марафонцем", — подчеркнула Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты, участница и организатор марафонов.

Присоединились к организации этого марафона:

Волонтер и фотограф Элина Околит, которая более года принимает участие в забегах на колесном кресле.

Военный медик и участник национальной сборной "Игорь непокоренных 2025" Ярослав Шаркий, который начал заниматься бегом после протезирования.

Призер чемпионатов мира на спринтерской дистанции Василий Закревский, имеющий нарушение зрения.

Мама троих детей Ирина Зинченко, для которой бег стал способом возобновления после родов.

"Когда я решила заниматься бегом, не так важно было выбрать кроссовки, как сменить шины на моем кресле. Бег помогает мне эмоционально перезарядиться, упорядочить мысли. Именно он помог мне, когда пришлось покинуть дом в оккупации. Пока самая большая дистанция, которую я преодолевала". , – 24 километра ради поддержки наших военных. Сейчас у меня есть мечта, которую я готовлюсь воплотить, – преодолеть марафонскую дистанцию 42 километра.

Для участников марафона обустроят стартовый городок пандусами и адаптированными информационными указателями, разместят стойку быстрой регистрации и безбарьерную сцену для награждения участников, организуют места по уходу за детьми и кормления животных, внедрят альтернативные сигналы старта забегов для людей с нарушением зрения и слуха. К проведению события также привлекут переводчиков на жестовом языке и спортивных сопроводителей.

"Вместе с Новой почтой и NewRun мы проверили локации, чтобы лучше обустроить стартовый городок: от безбарьерных входов и беговых трасс до увеличенных раздевалок и уборных для доступа на колесных креслах и с держателями для костылей. К тому же сайт проекта адаптирован так, чтобы люди с нарушением зрения могли прочитать его через программы озвучивания текста, а контрасты цветов, расположение и размер текстов и другие элементы соответствуют правилам безбарьерной коммуникации, чтобы каждый человек имел возможность узнать о марафоне и зарегистрироваться" рассказала Светлана Гнатюк, эксперт общественной организации "Безбарьерность".

Участники марафона получат стартовый набор, содержащий рюкзак, стартовый номер и крепеж для него, электронный чип, гид участника, бутылку воды, подарки от партнеров и медаль финишера.