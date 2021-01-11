У главнокомандующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родился ребенок

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко, жена главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, родила девочку.

Об этом женщина сообщила в понедельник, 11 января, на своей Facebook-странице. Коваленко также обнародовала первое фото с дочерью и назвала ее имя – Мария.

"Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", – написала женщина.

Источники OBOZREVATEL сообщили, что глава Черниговской ОГА планирует уйти в декретный отпуск всего лишь на месяц. В это время ее обязанности, вероятно, будет исполнять Александр Савченко, заместитель Коваленко.

Напомним, о том, что 53-летний Хомчак женился на 29-летней главе Черниговской ОГА стало известно в октябре-2020. Пара якобы встречались всего полгода.

Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко этот брак стал первым.

Женщина является главой всеукраинской ОО "39 женская сотня Самообороны Майдана", координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины".

Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 годах.

В 2019-м была избрана народным депутатом от "Слуги народа".

10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем главы Офиса президента.

В апреле 2020 года Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как нового руководителя Черниговской ОГА.