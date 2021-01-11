У главнокомандующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родился ребенок

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Анна Коваленко и Руслан Хомчак

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко, жена главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, родила девочку.

Об этом женщина сообщила в понедельник, 11 января, на своей Facebook-странице. Коваленко также обнародовала первое фото с дочерью и назвала ее имя – Мария.

"Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", – написала женщина.

Дочь Коваленко и Хомчака
Скриншот

Источники OBOZREVATEL сообщили, что глава Черниговской ОГА планирует уйти в декретный отпуск всего лишь на месяц. В это время ее обязанности, вероятно, будет исполнять Александр Савченко, заместитель Коваленко.

Facebook / Анна Коваленко

Напомним, о том, что 53-летний Хомчак женился на 29-летней главе Черниговской ОГА стало известно в октябре-2020. Пара якобы встречались всего полгода.

Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко этот брак стал первым.

Что известно об Анне Коваленко

  • Женщина является главой всеукраинской ОО "39 женская сотня Самообороны Майдана", координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины".

  • Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 годах.

  • В 2019-м была избрана народным депутатом от "Слуги народа".

  • 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем главы Офиса президента.

  • В апреле 2020 года Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как нового руководителя Черниговской ОГА.

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