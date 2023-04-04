Тысячи зрителей, вдохновенные речи и соревнования за 'Стингер': как прошел форум PRNext-2023

31 марта состоялся долгожданный форум PRNext-2023, который приковал внимание около 3 тысяч зрителей в прямом эфире. Во время мероприятия ведущие представители бизнеса, специалисты в сфере пиара, маркетинга, управления репутацией поделились своим опытом с участниками форума. Также среди тех, кто принял участие в сборе средств для нужд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, определили победителя, получившего необычный сувенир – отстрелянный "Стингер", из которого был уничтожен российский вертолет.

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Форум начался с выступления председателя Оргкомитета PRNext, партнера Агентства PR-Service, вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, которая рассказала о главных тенденциях управления репутацией во время войны, дав таким образом импульс и определив вектор дальнейших обсуждений тем форума.

После этого участники форума услышали мотивационную, временами эмоциональную, речь шоумена Андрея Беднякова, который свежим примером из своей жизни продемонстрировал, что нельзя сдаваться, когда перед тобой сложные жизненные вызовы.

Эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Украины Максим Гардус, имеющий многолетний опыт работы в сфере коммуникаций в публичном и частном секторах, поделился своим экспертным взглядом на то, что думают о нашей стране за границей.

А о том, как война повлияла на доверие людей к источникам информации внутри страны, рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

После этого состоялось очень активное профессиональное общение с руководителями ведущих украинских СМИ. Елена Архипова, главный редактор УНН, Юрий Гусев, главный редактор Delo.UA, Анастасия Зазуляк, главный редактор сайта 24 Канала, Анастасия Равва, главный редактор телеканала "Эспрессо", Светлана Шереметьева-Турчин, заместитель генерального директора информационного агентства РБК-Украина, обсудили редакционную политику отечественных СМИ во время войны, изменение вкуса читателей, фактчекинг новостей о бизнесе, взаимодействие журналистов с представителями власти, а также затронули недостатки Закона "О медиа", который вступил в силу в день проведения форума.

Далее слово взял Максим Лавриненко, основатель едва ли не самого успешного украинского Telegram-канала "Труха" и руководитель проекта онлайн-обучения "Как создать Telegram-канал с нуля". Он поделился историей успеха своего проекта в Telegram, рассказав о пути роста от локального канала до всеукраинской сети.

Олег Козерод, политолог и основатель компании Iris Consulting Group (Польша) продолжил тему важности международного имиджа Украины. Он рассказал о реакции мирового экспертного и медийного сообщества на новости из Украины, дополнив Максима Гардуса, поделившегося видением ситуации изнутри страны.

Евгений Малолетка, лучший фотограф-документалист 2022 года по версии издания The Guardian и лауреат международной журналистской премии имени Джеймса Найта, который также работал в Мариуполе во время осады города российскими оккупационными войсками, продолжил тему информационных потребностей иностранных СМИ, озвучив свой проникновенный рассказ о сделанных во время войны кадрах. Евгений отметил, что сейчас сверхважно доносить до иностранной аудитории правду, которой бы ужасной она не казалась.

Потом участники форума ознакомились с экспертным взглядом на креативный контент Глеба Проненко, совладельца и СЕО МOKO digital, который поднял всем настроение своим выступлением.

Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний "Новая почта", рассказала о приоритетах в коммуникациях во время войны, а также показала креатив компании в соцсетях – конкретные примеры успешного системного подхода к управлению репутацией.

Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу, связям с общественностью и СМИ, выступила с рассказом о том, как ее компания поступками подтверждает репутацию небезразличного бизнеса, который заботится о будущем нашей страны.

После двойного погружения в тему работы с иностранными медиа в виде экспертных взглядов изнутри страны и извне участники форума ознакомились с историей из реального сектора экономики. Наталья Лехка, руководитель пиар-команды агрохолдинга HarvEast и лауреат почетного звания "Лучший маркетинг- и PR-директор агроотрасли Украины" в конкурсе Agro Champions, поделилась интересным для коллег опытом о том, как в общении с иностранными СМИ пройти путь от "Как-как называется ваша компания?" до "Вы наш любимый спикер, дайте комментарий".

Продолжая международную тематику, лидер пиар-команды компании Ajax System Вера Щербакова рассказала о вызовах, которые стоят перед украинскими компаниями, желающими выходить на иностранные рынки.

Игорь Блистов, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех", в своем выступлении показал хороший пример того, как происходила технологическая революция в конкретной недиджитальной компании.

Сейчас искусственный интеллект – одна из наиболее обговариваемых в мире тем. Только ленивый не игрался, наверное, с той или иной нейросетью или чатом GPT. Задачу прояснить ситуацию в нашумевшей за последние месяцы теме взяла на себя Марина Городищева, руководитель маркетингового отдела в компании Eventyr.pro.

Как отметила Елена Деревянко, после выступления Марины появилось больше материала для раздумий и решений в контексте профессионального применения искусственного интеллекта.

Турбулентность, накрывшая мир из-за всех тектонических сдвигов и потрясений, порождает разные креативные идеи. Тем более, что с развитием нейросетей возможностей для их воплощения стало больше. Но в этом потоке надо разобраться: что в тренде, а что нет; где вкус, а где безвкусица; что ко времени, а что нет? С этим участникам форума помог разобраться основатель самого титулованного украинского агентства по веб-разработке Vintage Web Production Евгений Кудрявченко. Показанные Евгением реальные примеры "зашкварного" и крутого креатива прояснили, как сегодня должны выглядеть качественная коммуникация в украинских соцсетях.

Также форум посетил гость из Нидерландов – эксперт по маркетингу в социальных сетях Клайв Роуч, работающий в сфере цифрового маркетинга с 1997 года. Его детальное и структурированное выступление помогло понять пользу сообществ В2В для построения успешного бизнеса.

Алёна Гусева, специалист, консультант и лектор по персональному брендингу и международному пиару и коммуникациям, поставила финальную точку в тематике социальных сетей, рассказав об их трендах.

Тарас Тополя, солист популярной украинской компании "Антитіла", молодежный посол UNICEF в Украине, волонтер и доброволец Сил теробороны ВСУ, завершил "конференциальную" часть своей мощной мотивационной речью. Он рассказал, как изменились его жизнь и творчество после 24 февраля 2022 года. Акцент Тараса на том, что за пиаром не спрятать пустоту и он полезен лишь для того, что имеет содержание, стал ярким завершением всех обсуждений форума.

В рамках "образовательной паузы" к участникам форума обратилась ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская, а Елена Деревянко рассказала о своем сборнике научных и научно-популярных статей "Общая теория репутации", которая вскоре будет презентована на Лондонской книжной ярмарке.

Кроме этого, Евгений Загорулько, специалист-практик в сфере управления репутацией, и Дмитрий Олтаржевский, доктор наук по социальным коммуникациям, профессор УНИ журналистики КНУ, презентовали первую монографию, посвященную корпоративным коммуникациям, – "Корпоративные коммуникации: свежий взгляд". Книга, которая органично объединяет достижения академической науки и практики управления корпоративными коммуникациями, уже появилась на YAKABOO. Деньги от продаж направят для поддержки ВСУ.

В течение дня форума все его участники, которые присылали донат для поддержки бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имели возможность выиграть тубус от ПЗРК "Стингер", из которого был уничтожен российский вертолет. Победителем стал Сергей Демченко.

И, наконец, кульминацией мероприятия стало объявление победителей VIII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Победителями стали компании, которые демонстрировали высокий уровень управления репутацией в течение сверхсложного 2022 года. Ознакомиться со списком победителей можно тут.

Несмотря на онлайн-формат, форум оказался очень насыщенным, а иногда и весьма эмоциональным.

От организаторов форума:

"Мы услышали много интересных инсайтов и полезной информации от топспикеров, получили драйв и вдохновение от профессионального обмена мнениями.

Поэтому мы решили сохранить запись для тех, кто пропустил форум. Запись будет доступна за символический донат – 100 грн., который направят на покупку ретранслятора для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.