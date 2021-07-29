'Ты пошел за бабки убивать': в Днепре сторонник РФ набросился на военного ВСУ. Фото и видео

В центре Днепра во время митинга местный житель провоцировал украинского защитника, набросившись на него с неадекватными обвинениями и оскорбляя. Коллаборационист решил научить военнослужащего "патриотизма", заявив, что тот якобы "пошел убивать за деньги".

В сети появилось соответствующее видео, на котором видно, как одиозный днепрянин подошел к присутствующему на акции военнослужащему со словами: "Что ты сделал? Что? Просто пошел за бабки убивать других?". Он обвинил бойца в том, что тот ничего не сделал, как патриот (чтобы посмотреть фото и видео , доскрольте до конца страницы).

"Ты что сделал, как патриот? Ты почистил улицу? Посадил дерево ?! Что-то сделал хорошо? А? Защитил хоть кого-то на районе? Хоть одного наркомана от***дил? ", – выкрикивал он.

Видео дня

Стоит отметить, что военнослужащий проявил незаурядную выдержку и не поддался на провокацию. За криками неадеквата наблюдал полицейский, однако в разговор не вмешивался.

Поскольку монолог провокатора никак не переходил в драку, он решил проехаться еще и по лозунгу 5-го президента Порошенко: "Армія, мова, віра".

"Герб надо не Украина, бл*ть, а Рошен! Патриот, бл*ть", – добавил одиозный днепрянин. После чего его отвели от военнослужащего.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+!

Видео вызвало бурю негодования со стороны украинцев. Они нашли неадеквата в соцсетях. Выяснилось, что это Владимир Остапчук, который в 2016 году с триколором на плечах пел гимн России на Майдане Независимости в Киеве.

После того как Остапчуку в Instagram пользователи начали писать все, что думают о коллаборанте, он удалил с YouTube ролик, на котором исполнял гимн РФ. Кроме того, начал оправдываться, что якобы не хотел обидеть военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде официально зарегистрирован законопроект о противодействии коллаборационистам.