Кива пожаловался пропагандистам РФ, что ему хотят дать до 10 лет тюрьмы. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Кива пожаловался пропагандистам РФ, что ему хотят дать до 10 лет тюрьмы. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выступил на российском пропагандистском телеканале "Россия 1". В эфире политик пожаловался, что его якобы хотят отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Момент выступления он опубликовал в своем Telegram-канале. Во время него он снова держал в руках шапку-ушанку с советской символикой, пропаганда которой запрещена в Украине законом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кива пожаловался пропагандистам РФ, что ему хотят дать до 10 лет тюрьмы. Видео
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"Статья, по которой меня хотят привлечь, начинается от пяти до 10 лет лишения... (свободы – ред.). Статья, которую ко мне применили, звучит как распространение коммунистической и нацистской символики на территории Украины", – сказал нардеп.

Речь идет о статье 436-1, санкция которой действительно предусматривает лишение свободы на указанный Кивой срок. Правда ранее сам нардеп говорил, что его вызывали в качестве свидетеля.

Также политик заявил, что его якобы хотят посадить до Дня Независимости. А людей, которые поддержат такое решение в случае суда, он назвал "больной частью".

(Видео – Telegram Ильи Кивы)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива заявил, что к нему в спортзал пришли правоохранители, чтобы вручить повестку из-за демонстрации его шапки-ушанки с советской символикой. При этом он сказал, что его вызывают в прокуратуру в качестве свидетеля.

Отметим, что нардеп не первый раз надевал ее и публично демонстрировал.

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