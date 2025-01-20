Тяжелораненый Владимир из Харькова прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Владимир по дороге в Купянск попал под обстрел КАБами. Пришел в себя и увидел, что руки нет. После продолжительного лечения его состояние только начинает выравниваться. Недавно Владимир прошел курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Реабилитация очень полезна. Это чувствует и тело, ведь я в тот день получил разные травмы. Поднялось и общее психологическое состояние. Фантомные боли были очень сильны. Сейчас они идут на убыль", – рассказывает Владимир.

Он луганец. С 2014 живет в Харькове. С самого начала полномасштабного вторжения занимался волонтерством. Собственно, и в тот день вез помощь другим. Владимиру повезло, что мимо места взрыва проезжали военные медики.

"Полтора месяца был в больнице, а затем привык к новой жизни. Очень поддержали жена и друзья. Почти сразу же вернулся к делам – волонтером нельзя быть временно", – говорит Владимир.

Как объясняет врач санатория Оксана Фридманская, одним из акцентов программы лечения является работа с психоэмоциональным состоянием с помощью разноплановых оздоровительных методов:

"За время пребывания в санатории состояние господина Владимира улучшилось. Он посещал большой плавательный минеральный бассейн, термальный бассейн, получал аппликации грязи, физиопроцедуры, массажи. Также применялись и общеоздоровительные профилактические методы лечения – ароматерапия, употребление кислородных коктейлей, успокаивающих травяных чаев и т.д.", – рассказывает врач.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).