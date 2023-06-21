TVORCHI, Visa и UNITED24 собрали почти 12 млн грн на спасение преждевременно рожденных младенцев

Во время кампании "Неравнодушные спасают сердца детей" тысячи благотворителей из Украины и мира жертвовали средства на медицинское оборудование для преждевременно рожденных детей. Финальная сумма сбора составляет 11924114 грн. На эти средства будут закуплены инкубаторы интенсивной терапии. Компания Visa удвоила взносы, сделанные с использованием карт Visa украинских банков.

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Киев, 21 июня 2023 года — Сбор средств "Неравнодушные спасают сердца детей", организованный в партнерстве между группой TVORCHI, компанией платежных технологий Visa и фандрейзинговой платформой UNITED24, завершен.

О благотворительном сборе группа TVORCHI объявила в конце апреля — перед отъездом в Ливерпуль, незадолго до старта песенного конкурса Евровидения-2023.

При заявленной цели собрать минимум 10 млн грн, финальная сумма сбора составила 11 924 114 грн. Собранные средства будут направлены на официальный счет Министерства здравоохранения Украины для закупки инкубаторов интенсивной терапии. Они необходимы для преждевременно рожденных детей, количество которых в Украине выросло из-за стресса матерей, обусловленного войной.

"Мы невероятно благодарны всем, кто присоединился к нашей кампании по сбору средств – как в Украине, так и за ее пределами. Отдельная благодарность всем партнерам, которые откликнулись и поддержали. Результаты преувеличили наши ожидания. Мы рады, что важно медицинское оборудование, которое закупят , поможет нашим врачам спасать жизнь новорожденных украинцев в эти непростые времена. Мы хотим, чтобы каждое детское сердце билось", – комментирует дуэт TVORCHI.

"Спасибо нашим партнерам, дуэту TVORCHI и платформе UNITED24 за плодотворное сотрудничество. Мы видели, как благотворители из Украины и всего мира присоединились к сбору средств, доказав, что они действительно небезразличны. А благодаря удвоению всех взносов, сделанных с карт Visa украинских банков, нам удалось направить на спасение новорожденных еще больше средств. Мы снова увидели, каким эффективным и удобным может быть благотворительный сбор с использованием цифровых платежей", – отмечает Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове.

Для того чтобы привлечь внимание к сбору, TVORCHI появились на Бирюзовой дорожке Евровидения в костюмах, на которых были вышитые имена, а также вес преждевременно родившихся украинских детей. Кроме того, группа разыграла среди доноров персональное музыкальное поздравление и флаг с подписями участников "Евровидения".

"В течение года команда UNITED24 пытается создавать идеи для собрания, чтобы приобщать к ним как можно больше людей со всего мира. Такой идеей в сборе с группой TVORCHI стал костюм с именами преждевременно рожденных детей. Джеффри и Андрей вызвали огромный интерес на Бирюзовом тротуаре Евровидения и мы благодарны каждому, кто помог рассказать историю этого важного собрания", – прокомментировала координатор платформы UNITED24 Ярослав Гресь.

Жертвовать на спасение недоношенных младенцев призвали многочисленные уличные визуальные материалы, в том числе физическая инсталляция "Неравнодушные сердца" на Центральном железнодорожном вокзале Киева. 7–13 мая дуэт TVORCHI презентовали ее перед миллионной аудиторией "Евровидение-2023" в Ливерпуле, где представляли Украину с песней "Heart of Steel" ("Сердце из стали").

На финальном этапе проекта, 1 июня, на Facebook-странице Visa состоялся розыгрыш призов среди благотворителей: среди участников кампании, пожертвовавших от 1000 гривен, разыграли сто уникальных серебряных украшений в виде сердца от дизайнера FROLOV и ювелирного бренда SOVA, а среди десяти самых щедрых в Украине разыграли десять золотых украшений из уникальной коллекции. Организатор акции уже контактирует с победившими в розыгрыше участниками.

Банком-эквайром выступил monobank.

Кампания по сбору средств продлилась с 28 апреля по 28 мая. К сумме, аккумулированной в течение этого месяца, были добавлены средства, собранные во время благотворительного "Куража" 10 и 11 июня. Официальные правила проведения благотворительной акции "Спасаем детские сердца, потому что небезразличны" доступны по этой ссылке.