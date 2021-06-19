Туристы 'штурмовали' Азовское море: на пути к Кирилловке и Бердянску образовались огромные пробки

В Украине трехдневные выходные из-за Троицы, поэтому украинцы ринулись к морю. Возможно повлияло на это и изменение погоды, ведь по стране затихли дожди и началась жара. Отдыхающие на пути к курортам образовали огромные пробки на дорогах, ведущих к Кирилловке и Берднську.

Соответствующие фото появились на портале РИА. Заметно, что на некоторых дорогах пробки из-за ремонта, а на некоторых из-за ДТП.

"В связи с проведением капитального ремонта на автодороге Т-0820 "Акимовка-Кирилловка" сегодня, 19 июня, на 25-35 километрах наблюдаются значительные пробки и скопление транспорта у поселков Лиманское, Акимовка, Косых", – говорится в сообщении.

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Кроме того, образовались пробки и из-за аварии, которая произошла на мосту на выезде из Мелитополя в сторону Константиновки.

В Мелитополе также заметный поток машин, движущихся к морю. Из-за пробок власть перевела светофоры в мигающий режим, чтобы ускорить движение автомобилей.

Добавим, что по данным Укргидрометцентра, в Мелитополе и Бердянске эти выходные несмотря на теплую погоду ожидается гроза. Температура воздуха будет в пределах 27-29 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето-2021 в Украине не отразится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.