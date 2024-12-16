ТЦК должен подтвердить доказательствами непредъявления военно-учетного документа в Резерв+: какие нюансы следует знать

Если ТЦК штрафует военнообязанного за непредъявление военно-учетного документа, а гражданин утверждает, что показал его в приложении Резерв+, ТЦК должен доказать свою позицию. В противном случае постановление о наложении штрафа подлежит отмене.

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На это указал Пятый апелляционный административный суд Одессы в постановлении от 24 октября по делу №523/14225/24. Согласно материалам дела, 29 августа 2024 года мужчина обратился в суд с иском об отмене штрафа в размере 25 тыс. 500 грн.

Штраф был наложен по ч. 3 статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

Согласно выписке из приложения Резерв+, 43-летний мужчина состоит на учете в Пересыпском (Суворовском) РТЦК, данные обновлены начиная с 21 мая, 18 июля и в последний раз 28 августа.

Приложение Резерв+, согласно новому законодательству, позволяет предъявить военно-учетный документ в электронной форме, что и было сделано.

Адвокат мужчины указал, что постановление ТЦК было принято на основании протокола, в котором отсутствуют ссылки на какие-либо документы, на основании которых можно было бы прийти к выводу о наличии или отсутствии состава админправонарушения.

В протоколе также не было указано, при каких обстоятельствах было совершено правонарушение и по требованию уполномоченного лица не был предъявлен военно-учетный документ.

Суворовский районный суд Одессы решением от 9 сентября в удовлетворении отказал.

Суд указал, что доводы о предоставлении сведений из Резерв+ не подтверждаются материалами дела, а даже если это имело место, это не есть предъявление военно-учетного документа.

Мужчина подал апелляционную жалобу.

По словам истца, утром 25 июля он ехал в общественном транспорте в Одессе.

На остановке "Молодая Гвардия" в общественный транспорт вошел представитель Пересыпского РТЦК и попросил показать военно-учетный документ и паспорт.

Муж показал паспорт и сообщил, что 21 мая обновил данные в Пересыпском РТЦК и прошел ВВК, а также предъявил электронный военно-учетный документ в Резерв+.

Из протокола ТЦК следовало, что мужчина не предъявил военно-учетный документ по требованию ТЦК, чем нарушил ч. 3 статьи 210-1 КУоАП.

На основании этого протокола 31 июля Пересыпский РТЦК принял постановление о штрафе в отсутствие истца и направил его почтой.

Апелляционный суд указал, что Резерв+ является приложением, через которое формируется военно-учетный документ в электронной форме, а его действительность подтверждается QR-кодом.

Также суд отметил: не опровергнуто то, что истец предъявил электронный военно-учетный документ в Резерв+, ведь представитель ТЦК или полицейский обязаны с 17 июля 2024 года осуществлять фото- и видеофиксацию предъявления и проверки документов.

Привлечение к административной ответственности возможно только при наличии надлежащих доказательств (фото или видеозапись правонарушения), однако ТЦК не предоставил к материалам дела никаких доказательств непредъявления военно-учетного документа, что является основанием для отмены спорного постановления и закрытия дела об административном правонарушении.

ТЦК также не предоставил отзыв на иск.

Коллегия судей констатировала, что Пересыпский РТЦК не доказал законности наложения штрафа, а суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны Украины еще раз подтвердили, что электронный военно-учетный документ в Резерв+ равнозначен бумажному и выполняет индентические функции. Соответствующие договоренности были заключены с командованием Сухопутных войск ВСУ и ГПСУ, поэтому ТЦК не имеют права требовать бумажный документ при наличии электронного.

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