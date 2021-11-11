ЦПК не является заявителем по делу "Роттердам+", – Шабунин

Центр противодействия коррупции не является заявителем по делу "Роттердам+".

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Да, это правда, что в процессе остались двое: ЦПК и ферросплавные заводы. Позиция ЦПК – слабая, именно потому, что мы подавали заявление о преступлении от вас (от Виктора Чумака, а не ЦПК – прим.). И поэтому ВАКС может отклонить нас и это будет вполне согласно закону", – сообщил Шабунин.

Таким образом, со слов Шабунина, после отказа от жалобы Виктора Чумака, в деле "Роттердам+" больше нет заявителей, которые имеют полномочия оспаривать решение прокуратуры о закрытии дела в суде.

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Напомним, дело "Роттердам+" длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", следует из решения суда.

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.