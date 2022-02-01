Циклоны, снег и морозы: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине на начало февраля

В начале февраля погода в Украине будет достаточно спокойной. Несмотря на то, что над страной будут поочередно властвовать циклоны и антициклоны, больших погодных изменений они не принесут.

Тем не менее, ожидается на этой неделе довольно холодная и ясная ночь – с четверга на пятницу. Столбик термометра может опускаться ниже -10 градусов. В общем, практически вся неделя обещает быть преимущественно облачной. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В начале февраля Украину ждет чередование циклонов и антициклонов. По словам синоптика, будет меняться и погода, и атмосферное давление, но в целом неделя будет достаточно спокойной без резких изменений погодных условий.

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"Во вторник мы уже будем находиться в малоградиентном поле, то есть в определенном промежуточном состоянии – циклон уже отошел, антициклон еще не пришел. В среду с северо-запада на Украину будут влиять фронтальные системы очередного циклона. Гребень антициклона в четверг и пятницу обеспечит нам более спокойную погоду без осадков. На выходные на погоду в Украине может влиять очередной фронт с северо-запада, он принесет осадки", – говорит Птуха.

Однако, по словам синоптика, несмотря на относительное тепло определенная тенденция к снижению температуры сохранится. Пока рано говорить о том, что морозы начали отступать.

"В частности, ночь на среду и ночь на пятницу будут самыми морозными по территории Украины. Во вторник в большинстве областей будет более спокойная погода без существенных осадков. Осадки могут оставаться разве что на крайнем северо-востоке.

Вечером вторника, 1 февраля, к югу, на Одесщину, Кировоградщину, в Запорожскую область придет небольшой фронт. В ночь на среду, 2 февраля, на линии Одессы, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы могут быть дожди. В среду осадки начнутся с запада. Их повлечет за собой новый циклон, который будет приближаться к Украине с северо-запада. Поэтому 2 февраля в западных областях будет снежить", – рассказывает Птуха.

По словам синоптика, в четверг и пятницу (3-4 февраля) в большинстве регионов Украины будет преобладать погода без существенных осадков.

"Ночь на пятницу будет, пожалуй, самой холодной из ближайших ночей. Например, в Киеве ожидается до -12 градусов, в западных областях -9… -10 градусов, в центральных -6… -8 градусов.

Во время прояснений температура может быть ниже, так как антициклон и холодная воздушная масса приводят к усилению мороза, особенно в ночные часы. Когда ясная ночь и нет облаков, выступающих в роли "одеяла" для земли, тепло, которое было накоплено в течение дня, быстро высвобождается", – говорит она.

В Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях будет немного теплее, отмечает Птуха. По ее словам, там температура будет выше 0 градусов.

"Может быть даже до +4 градусов, но в ночь на пятницу там будет небольшой "минус", до -2 градусов. Поэтому осадки, вызванные небольшим фронтом во вторник и среду, могут быть в виде дождя или мокрого снега", – рассказывает синоптик.

А вот "новая порция" осадков, по словам Птухи, ожидается в Украине уже в субботу, 6 февраля.

"В основном это снег, но возможен и мокрый снег, потому что температура может колебаться и доходить до нуля и +1 градуса. На выходные возможно и определенное усиление ветра", – добавляет синоптик.

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на каждый день с 1 по 4 февраля.

На вторник, 1 февраля, там прогнозируют в целом теплую погоду для этого времени года, возможны прояснения. Так, на большей части территории в дневные часы столбик термометра будет колебаться вблизи отметки в 0 градусов, на юге ожидается до +9 градусов. Ночью возможны морозы от -2 до -7 градусов.

В среду, 2 февраля, на западе, востоке и юге страны ожидается снег, на юге – дождь со снегом. В центре и на севере осадки не прогнозируются, там возможны прояснения. Температурные показатели останутся на уровне предыдущего дня.

В четверг, 3 февраля, всю страну накроют облака. Снег с дождем возможен на востоке и юге. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне -5… +3 градуса. Теплее всего будет на Донетчине, холоднее всего – на севере страны. Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки -8 градусов.

В пятницу, 4 февраля, усилится облачность, а температуры пойдут вниз. Почти по всей территории страны, кроме юга и юго-востока, морозы усилятся. Холоднее всего будет на Сумщине – там ночью ожидается до -14 градусов. В то же время на юге температурный минимум будет составлять -5 градусов.