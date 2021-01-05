Циклон принесет в Украину снег и ветер: синоптик дала прогноз на Рождество

На Святвечер в среду, 6 января, погода в Украине местами будет влажной. Тогда как на Рождество, 7 января, осадки охватят всю территорию страны.

Такую метеокартину спровоцирует циклон с юго-запада Европы. Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду дожди с мокрым снегом ожидаются только на севере, на крайнем западе и Луганщине. Тогда как в четверг они распространятся практически на всю Украину. Кроме этого, на Рождество прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Погода на Святвечер 6 января в Украине Facebook Натальи Диденко

Температура воздуха 6 января будет колебаться в пределах +2... +6 градусов, на востоке – до 0... +3, на юге – по-весеннему тепло, +7... +13 градусов.

На Рождество 7 января небольшое похолодание предполагается в западной части страны.

Погода в Киеве на Святвечер 6 января обещает быть влажной, с небольшими осадками, на Рождество в столицу также придет циклон. Поэтому ожидаются дождь и мокрый снег.

Погода на Рождество 7 января в Украине Facebook Натальи Диденко

Диденко отмечает, что уже с 9-10 января температура воздуха практически повсеместно в Украине начнет постепенно снижаться. Так, по предварительным прогнозам, уже праздник Василия, старый Новый год и следующий Святвечер, накануне Крещения, украинцы встретят с морозом.

Как сообщал OBOZREVATEL, прогнозируя погоду в Украине на январь 2021-го, синоптики пообещали аномалию.